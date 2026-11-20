中國財政部在香港成功發行20億美元主權債券，發行期限為3年期，發行利率4.821厘，總認購額723億美元，是發行金額逾36倍。財政司司長陳茂波在發行儀式上致詞，衷心感謝國家財政部一直以來對香港國際金融中心建設的大力支持，提到今次已經是第7次來港發行美元主權債券，既是對香港債券市場的有力支持，亦為市場發展注入新動力。



陳茂波表示，未來5年，將每年發行約1500億至2000億港元等值的債券，既支持北部都會區等基建項目。（陳茂波網誌）

去年經香港發行的亞洲國際債券逾1300億美元

陳茂波表示，多年來香港是亞洲最大的國際債券安排發行樞紐，去年經香港安排發行的亞洲國際債券超過1300億美元，大約佔總額四分之一。為了推動香港債券市場進一步向前發展，目前幾方面的工作正在同步推進。

他指出，特區政府發揮帶頭作用，未來5年，將每年發行約1500億至2000億港元等值的債券，既支持北部都會區等基建項目，亦為市場提供不同幣種和年期的債券選擇。另外，當局正在建設新一代金融基建，包括在數字平台上發行債券和推動債券代幣化，以提升效率等。

展望未來，在國家堅實支持下，香港會繼續發揮「一國兩制」下內聯外通的優勢，全力配合財政部和內地相關部委的工作，為國家金融強國建設作出新的，更大的貢獻，亦為全球投資者創造新的價值。