黃金正遭遇歷史性猛烈拋售！周五，現貨黃金跌破3600美元/盎司關口，日內最低觸及3514.72美元。這較年初創下的歷史新高已跌去2,000美元，觸及2025年9月以來最低。



金價一周已跌約8%，創下截至3月20日當周以來最大周跌幅，也是近八個月表現最差的一周。與此同時，其他貴金屬集體承壓。現貨白銀、鉑金、鈀金上周盤中一度跌超3%，同步走向周線收跌。



本輪黃金暴跌的最大推手，是美元走強、美聯儲加息預期升温與AI科技退潮的三重絞殺。



周五，現貨黃金跌破3600美元/盎司關口，

美元站上19個月高位

本周，美元指數徘徊在103.9附近，依舊是逼近19個月高位，為2025年4月初以來最強水平。

市場分析表示，整體市場出現一波強制平倉行情。

市場對美聯儲即將加息、通脹具備粘性的預期持續發酵，進而推高美債收益率與美元，金價因此承壓。

美元走強的同時，股市情緒依然疲軟。AI支出方面的擔憂，已導致標普500指數連續六個交易日下跌。

與此同時，Anthropic周四創紀錄的IPO非但沒有提振風險資產，反而讓市場重新審視AI賽道估值泡沫與融資風險。這進一步加劇了黃金的拋壓，助推資金迴流美元和美債。

2026年1月12日，華盛頓特區的美聯儲大樓翻修工程仍在持續。（GettyImages）

美聯儲加息預期升温

當前市場已押注美聯儲12月加息。據芝商所FedWatch工具顯示，交易員預期美聯儲12月加息25個基點的概率為96.8%，加息50個基點的概率為 3.2%。

最近，多位美聯儲官員接連釋放鷹派表態。費城聯儲主席安娜·保爾森明確表示，通脹水平過高，美聯儲有必要再度加息；芝加哥聯儲主席奧斯坦·古爾斯比也提出，現有數據無法證明通脹會自主回落至2%的目標區間；

美聯儲理事沃勒此前更是指出，應當考慮12月一次性加息50個基點。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師 Carol Kong稱，市場爭論的焦點已經不再是12月是否加息，而是加息幅度。他認為基準情景依舊是25個基點，美聯儲更傾向於分次小幅收緊，而不是單次大幅加息。摩根大通則最新預測美聯儲將在12月、1月和3月連續加息。

利率上行將增加持有黃金的機會成本，這是黃金承壓的底層邏輯。

華爾街大行對黃金表現看法分歧。（界面新聞）

華爾街大行對黃金看法分歧

眼下，華爾街大行對黃金分歧明顯。高盛將2027年底目標價下調至4650美元；瑞銀則逆勢將黃金評級上調至「具吸引力」，維持2027年底5000美元目標價。

摩根士丹利認為，這輪金屬市場調整並非基本面惡化。而是利率預期上升、AI投資情緒降温、美元走強以及前期資金集中持倉等多重因素共同作用的結果。

如果未來油價明顯下跌或者市場逐漸確認美聯儲已經結束加息，黃金可能重新獲得上漲動力。短期來看，只要美聯儲加息預期、強勢美元兩大主線不變，黃金很難快速扭轉弱勢格局。市場將持續緊盯後續美國通脹與就業數據，驗證美聯儲下一步的政策節奏。