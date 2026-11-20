國際金價延續跌勢。據央視財經，11月20日上午，國際金價跌破每盎司3600美元，創一年多來新低。



近日國際金價上演「高台跳水」行情，19日倫敦現貨黃金盤中跌破3700美元/盎司，內地金價同步走低，上海黃金交易所現貨黃金跌破每克800元（人民幣，下同）大關，最低觸及793.44元，正式跌入「7字頭」。不少人心態崩潰，有人以為能抄底，沒想到金價連跌，現在不敢盲目補倉，還有黃金投資者最初盈利逾10萬元，卻因金價暴跌縮水，盈利只剩下幾千元。



國際金銀價格續大幅下跌。﹙路透社﹚

國內金價跌至「7字頭」。（潮新聞）

金飾價格「八連跌」

據浙江日報旗下《潮新聞》報道，11月19日，國際黃金價格上演「跳水」行情，杭州白馬珠寶市場有店主表示，由於金價波動劇烈，一日內要多次修改回收報價，「前後可能就差幾分鐘，報價就又變了。」

一家主營黃金回收的店主稱，今年9月8日黃金回收價938元/克，短短兩個多月已跌穿800元，現在出售一隻50克重的金手鐲，較兩個月前足足少賺逾7000元。

銀行投資金條及品牌金飾價格亦全線下調。截至19日午盤，工商銀行、興業銀行及浙商銀行的積存金報價均回落至802至803元/克水平；20日，周大福等一線品牌足金飾品掛牌價跌至約1132元/克，這已是金飾克價的「八連跌」。回溯今年1月底，內地品牌金飾掛牌價曾站上1700元/克的高位，如今每克已累計回落近600元。

國際金價近日上演「高台跳水」行情。（Reuters）

投資者心態崩潰：不敢盲目補倉

囤金成本在780元/克的杭州市民鄧女士坦言，本月初金價初現回調時，她曾果斷「加倉」企圖抄底，豈料隨後金價連跌，心態徹底變了，「跌得太快了，感覺下探還有空間，現在不敢輕易下手，還是再等等看。」看着賬戶浮虧，她直指現時寧願躺平觀望，也不敢盲目補倉。

另一名投資者劉女士在年初斥巨資購入銀行金條，一度浮盈逾10萬元，當時還期望大盤金價可衝上1350元/克，沒想到利潤不斷回吐。在「不敢加倉又不甘心割肉」的掙扎下，她最終於900元/克左右賣出，盈利只剩下幾千元。不過她仍慶幸能及早抽身，否則拖到現時才沽出，恐怕要倒蝕數萬元。

在內地社交平台上，不少投資者吐槽「虧麻了」、「虧掉了我自由退休的日子」，不少投資者在年初金價高點跟風入場，如今陷入被套牢的窘境。

國際金價近日上演「高台跳水」行情。（界面新聞）

對於金價突然暴跌，業內人士指出，核心原因在於美聯儲（美國聯邦儲備局）貨幣政策預期的劇烈轉向。近期多名聯儲局官員密集釋放「鷹派」信號，刺激市場對12月加息的預期急劇升溫。美元指數隨之走強，刷新19個月高位，而美債收益率也同步上行。由於黃金屬無息資產，利率上升大幅推高持有黃金的機會成本，促使資金從黃金市場流出，轉向美元及美債。

此外，國際油價再度反彈，疊加近期AI科技股回調引發市場出現一定程度的流動性擠兌，連鎖拋售進一步放大了金價的下跌幅度。