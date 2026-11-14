金價下跌｜內地爆搶購潮金舖人頭湧湧　專家：短炒十之八九會蝕錢

國際金價近期持續低迷，內地金價亦跟隨向下。隨着多間知名珠寶品牌及金舖下調飾金價格，大批消費者紛紛「趁低吸納」，令多地金舖連日來人頭湧湧。不過有黃金分析師警告，若盲目短炒黃金「十之八九會蝕錢」，建議投資者應分批買入並作長線部署。



綜合內地傳媒報道，內地飾金價格於本月12日出現顯著回落，各家金舖同步下調售價，單日跌幅達每克11至16元（人民幣，下同）。多個知名品牌的飾金報價均跌穿1200元大關。大批買家再度湧入金舖。有金舖負責人表示，目前帶有投資性質的買金人數明顯增加，克數較小的金飾亦備受青睞。不過，市場最大的消費動力依然來自傳統的婚嫁飾金需求。



深圳水貝黃金市場。（央視新聞截圖）

此外，不少消費者亦趁機查詢「以舊換新」服務，希望利用手頭上的舊金飾折抵購買新款的成本。不過與以往「愈升愈買」的搶購潮相比，現時部分消費者態度漸趨審慎，有人選擇觀望等待更低位，亦有人開始細心比較投資金條與品牌飾金的溢價差距。

專家：短炒十之八九會虧錢

面對新一輪「黃金熱」，廣東省黃金協會副會長兼首席黃金分析師朱志剛提醒，短期金價受壓，若投資者以為跌價就急於大量買入並專門作短線炒作，「十之八九會虧錢」。

朱志剛建議，若看好黃金的長期保值功能，較佳的策略是在設定的價格區間內分批買入，從而攤薄平均成本，並以長線資產配置為主，切忌追漲殺跌。他又提醒，品牌飾金定價已包含手工費及品牌溢價，與投資金條的價格結構截然不同，消費者在購買前應釐清自身用途，避免因見金價下跌而盲目入市。

2026年2月3日，金價於歷史高位回落後，在泰國曼谷購買黃金的人潮（Reuters）

報道亦指出，金價下跌並不意味已經觸底。未來黃金走勢仍將受美元指數、美國通脹數據、聯儲局利率政策以及全球地緣政治局勢等多項宏觀因素左右。市場正密切關注美國最新的生產者物價指數（PPI），以進一步研判通脹走向及聯儲局未來的貨幣政策方向。