【英偉達 / 輝達 / Nvidia / 黃仁勳 / Alice Huang / 黃樂】美股近期賣壓猛烈，AI科技板塊更成為重災區。本身備受市場期待的Anthropic掛牌上市，也未能挽救科技股跌勢。在AI投資信心搖搖欲墜之際，美國總統特朗普再度公開力挺英偉達創辦人黃仁勳重返CEO。



此外，值得註意的是，美國財政部長貝森特原先公開質疑英偉達存在「不符合法規的企業文化」，並要求董事會大幅整頓、從外部尋找新任執行長，現在卻對黃仁勳重返輝達的可能性態度放軟。



2026年11月10日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在中美關係全國委員會60週年晚宴上發表演說。（Reuters）

貝森特：黃仁勳已是外部人士

貝森特22日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》專訪時，主持人提醒，特朗普稍早明確表示希望黃仁勳重返英偉達。貝森特回應：「黃仁勳現在已經是外部人士了。」他重申，自己先前確實要求英偉達董事會從外部尋找人選，而黃仁勳目前已經不在公司內部。

貝森特表示，政府必須查明英偉達內部究竟是哪個層級的人員知情，包括基層、中階管理層，還是最高層主管，並相信英偉達的調查委員會已迅速展開調查，將提出完整且有力的答案。

面對主持人進一步詢問，是否認為黃仁勳回任是個好主意時，貝森特並未正面表態，只說：「我認為我們必須找出責任究竟落在哪裡。」他強調，政府須要追查公司內部究竟有哪些人應該為不符合法規的行為負責。

2026年11月12日，美國加州聖克拉拉市，英偉達（Nvidia）總部外的一塊標誌旁擺放着鮮花。（Reuters）

貝森特稱黃仁勳可能不知情

在隨後的節目裡，貝森特亦表示，「我認為黃仁勳當時並不知道她是所謂的間諜。」他指出，相關報導可能是在轉移焦點，真正需要釐清的是，英偉達究竟存在企業內部法遵文化的系統性問題，還是只有個別人員違規。

貝森特此前曾指控英偉達存在「不符合法規的文化」，甚至可能透過「看似非法的銷售」，人為推高公司營收與獲利。他也要求英偉達在10天內針對相關質疑提出說明。

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳接連被爆婚外情。（Reuters）

特朗普公開力撐 恐美錯失「天才」

特朗普週一（23日）在旗下社交平台Truth Social發文，希望英偉達董事會重新聘用黃仁勳，並形容此舉對公司及美國都是最好的安排。

據悉，特朗普此前已多次表態支持黃仁勳回歸。他早前接受傳媒訪問時，稱黃仁勳曾作出一些「錯誤決定」，但仍是才華出眾的人，希望對方作出「重大道歉」後，獲得重返公司的機會。特朗普又曾表示，美國永遠不會有太多天才，必須保護黃仁勳這類頂尖科技人才。