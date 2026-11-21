美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，他依然支持近期備受質疑的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），也希望前英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳能鄭重道歉後回歸公司。



黃仁勳被曝與一名疑似中國間諜的女子有染，驚動美國政府，他上週辭去英偉達行政總裁職務。盧特尼克則被指在應對美國人工智能（AI）晶片走私到中國的問題上，多次無視相關警告，受到政府高層質疑。

圖為2026年7月29日，英偉達CEO黃仁勳到訪白宮，旁為美國商務部長盧特尼克。（Reuters）

路透社報道，特朗普周五（11月20日）告訴記者，他早前訪問中國時，曾與中國國家主席習近平談及黃仁勳。

然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日較早時接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時曾說，美中元首在會談中並未提及黃仁勳。

特朗普並未透露上述談話的更多細節，但表示希望看到黃仁勳「做出鄭重道歉並回歸」。

他也表明：「我對盧特尼克依然充滿信心。他是個與眾不同的人，也是非常優秀的商人。我認為他幹得很出色。」

圖為2026年11月20日，特朗普結束亞洲之行後，在白宮與國務卿魯比奧和副總統萬斯會見傳媒。（Reuters）

阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）同日向《華爾街日報》透露，在英偉達醜聞曝光前，盧特尼克就曾多次無視有關美國人工智能晶片被走私到中國的警告。

不過，科頓並未明確表明盧特尼克應當辭職。

本文獲《聯合早報》授權轉載

