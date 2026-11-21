英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳爆出婚外情醜聞後，11月12日辭職下台。這間巨型科企自10月6日創股價高位以來，再發生黃仁勳辭職風波，至今在英偉達於紐交所（NYSE）市值累計蒸發約2.7萬億美元（約21.16萬億港元），約為整個美國電商企業亞馬遜（Amazon）的整體市值。



韓國朝鮮日報（The Chosun Daily）及印度斯坦時報（Hindustan Times）報道，隨著市場對人工智能的投資情緒轉趨審慎，美股標普500指數與納斯達克指數等各大主要指數均錄得下滑。而英偉達的股價更觸及年內新低，市值排名滑落至第四位，低於Google母公司Alphabet。

相較於在10月6日創下的歷史最高點，現時其市值已蒸發約2.7萬億美元，蒸發金額相當於亞馬遜整個公司市值。

此前黃仁勳捲入婚外情風波，在其12日宣布辭職當日，英偉達開市一度重挫超過13%（收跌4.3%），其後於20日再暴跌14%。距離英偉達上次單日跌幅超過10%則在2025年1月27日，當時中國新創AI公司DeepSeek因發布比其他公司更低成本且高效能的AI模型，導致其股價下跌約16.97%。

自英偉達（Nvidia）於10月6日股價達歷史最高峰，到黃仁勳於11月12日辭職，其市值已經蒸發約2.7萬億美元，佔整個亞馬遜（Amazon）公司的市值總和。（Reuters）

報道指，即使英偉達在過去的財務報告表現強勁，而人工智能公司Anthropic亦成功進行首次公開招股（IPO），但投資者對AI投資情緒未見好轉，針對科技股的拋售壓力依然持續。Anthropic在上市後第二日，亦回吐前一日大部分的漲幅，在納斯達克收市後仍下跌約8.5%，股價定在每股88.91美元。

市場觀察人士指出，隨著針對未來數據中心擴建計劃反對聲浪浮現，加上美國中期選舉後的局勢變化，市場對於人工智能基礎建設投資可能放緩的擔憂日益加劇。