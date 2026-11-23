【黃仁勳 / 英偉達 / Nvidia / 輝達 】英偉達(Nvidia)創始人黃仁勳辭職後，火速回歸！早前，黃仁勳身陷婚外情、國安事件，曾於11月12日辭任英偉達CEO。公司董事會則委任財務總監克雷斯（Colette Kress）為臨時CEO，並啟動新CEO遴選程序。

不過，正當大眾都認為英偉達進入「後黃仁勳」時代時，英偉達董事會於今日（23日）宣佈，黃仁勳將回歸公司，再次擔任CEO一職，意味不足兩周他便回歸。消息出爐後，英偉達（NVDA.US）股價盤前飆27%至160.49美元。另外，英偉達輝達早前任命的臨時CEO克雷斯(Colette Kress)，將繼續擔任財務總監(CFO)。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，公司股價隨即大跌。（Reuters）

特朗普︰黃仁勳是國家的寶貴財富

據報，美國總統特朗普表示，英偉達董事會做出了正確的決定。他稱，黃仁勳是一位愛國者，是國家的寶貴財富。「美國沒有理由認爲黃仁勳的回歸會構成風險；沒有證據表明黃仁勳的行爲違法。」

另外，他稱，英偉達應繼續對其遵守美國出口管制規定的情況進行徹底的內部調查，以確保其履行保護美國國家安全的法律義務和愛國責任。

黃仁勳︰榮幸能夠重返英偉達

英偉達新聞稿今日宣布，黃仁勳立即恢復擔任總裁兼執行長及董事會成員。黃仁勳則稱︰「我很榮幸能夠重返英偉達，並在新一輪工業革命的開端領導這家全球最具影響力的科技公司之一，」他續表示。 「我懷著無比謙卑和堅定的決心承擔起這份責任。我要感謝英偉達董事會在此過程中給予我的信任和審慎考慮。」