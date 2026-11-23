英偉達（NVIDIA）11月23日公布，英偉達董事會恢復黃仁勳（Jensen Huang）的行政總裁（CEO）職務。聲明指在作出此項決定的過程中，董事會也徵詢美國政府高層的意見，董事會確信黃仁勳的回任不會構成任何國家安全風險。



英偉達在聲明宣布，即日起黃仁勳將重返公司，擔任行政總裁（CEO）兼總裁（President），並重任董事會成員。聲明稱，在與黃仁勳先生進行一系列討論與會晤後，董事會全體一致投票通過其回任。

聲明稱，董事會對於黃仁勳的坦誠態度及其領導英偉達的能力深表認可，在作出此項決定的過程中，董事會也徵詢美國政府高層的意見；根據這些意見，董事會確信黃仁勳的回任不會構成任何國家安全風險。

黃仁勳：很榮幸能重返

聲明又指，黃仁勳表示「我很榮幸能重返英偉達，在全新工業革命的開端，帶領這家全球最具影響力的科技公司之一。我將以最謙卑的態度承擔這份責任，並懷抱著全新的承諾投入工作。」

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，如今復職。（Reuters）

在此之前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月22日深夜在自家社交平台Truth Social發文，再度公開呼籲晶片巨頭英偉達董事會重新聘用黃仁勳，直言此舉「對公司和美國都是最好的選擇」。