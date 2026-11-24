強積金「全自由行」即將實施，第一階段於12月21日推行，涵蓋約100萬名僱員。香港永明金融有限公司 (「Sunlife永明」)調查發現，成員對全自由行反應正面，惟認知仍有落差，有70%受訪者歡迎措施，但只有三分之一(34%)表示了解相關安排。



69%有意轉會 85%料選受託人遇困難

同時，有24%受訪者誤以為僱主未來供款會自動轉往新受託人。僅31%僱員充分了解強積金轉移過程的「投資空窗期」潛在風險，7%僱主受訪者正確預期新安排不會對營運帶來影響。

調查並發現，成員轉會意欲強烈，但選擇太多更具挑戰，有69%受訪者有意轉會，85%預期選擇受託人時會遇到困難。

陳彩鑫出任財富及退休金業務總經理

另外，Sunlife永明宣布委任陳彩鑫出任財富及退休金業務總經理，並已於2026年9月1日履新。

行政總裁林嘉言表示，陳氏在策略、營運管理及客戶關係範疇具豐富的領導經驗，並在推動轉型及提升業務增長能力方面往績卓著。她的專業視野及經驗將有助進一步拓展財富及退休金業務，持續為客戶提供全面、適切的退休方案，讓他們更有信心地規劃未來，建立更穩健的財務保障。