【英偉達 / 輝達 / Nvidia / 黃仁勳】黃仁勳回歸英偉達後再爆桃色，婚外情或達四單！據《華爾街日報》報道，黃仁勳在獲董事會批准復職前，曾向董事會坦白交代更多私生活細節，披露除早前已曝光的兩段婚外情外，尚有「其他婚外情」（additional affairs）。



由於報道原文採用複數表述，按字面推算，其婚外情總數恐至少達四段；惟目前尚未清楚該批新披露關係的具體數量、涉事對象身份及交往時間線。



董事會曾陷兩難 惟黃仁勳復職為最佳選

據悉，英偉達董事會於22日（周日）下午召開長達數小時的閉門會議，一致認定黃仁勳的婚外情及未有坦誠披露相關關係的行為，已違反公司行為準則。然而，董事會當時陷入兩難局面：無論繼續暫停其職務抑或准許其回歸，均會為公司帶來負面衝擊。

鑑於董事會早前在內部及外部物色繼任人時，發現具備能力且願意接掌CEO帥印的高管寥寥無幾，在與黃仁勳就「坦誠與誠實」的重要性深入溝通後，最終權衡利弊，認為讓其復職屬「最佳選擇」。

2026年11月23日，黃仁勳於X的個人簡介已重新加上CEO頭銜。（X@JensenHuang截圖）

黃仁勳：「我犯下了非常嚴重的錯誤」

翻查資料，黃仁勳此前已被廣泛報道涉及兩段婚外情，對象分別為 Megaspeed 前高管 Alice Huang，以及英偉達內部一名高管Kimberly Powell。

在其宣布辭職後，路透社報道稱，他還與另一名英偉達員工有染，但該員工的身份至今仍不明。目前，尚未清楚黃仁勳週日向英偉達董事會披露是否包括與這位未透露姓名的英偉達員工。

英偉達於11月23日正式宣布，董事會一致投票同意恢復黃仁勳的總裁、CEO及董事職務。黃仁勳同日重返英偉達辦公室並向員工致歉，直言：「讓大家經歷這一切，我深感抱歉。我犯下了一些非常嚴重的錯誤。」他隨後感謝員工給予自己第二次機會，並承諾未來將成為一名更好的CEO。