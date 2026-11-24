【黃仁勳 / 英偉達 / Nvidia / 輝達/NVDA 】英偉達（NVDA）董事會11月23日一致通過創辦人黃仁勳回歸CEO職位，為期11天的「黃仁勳落難記」正式落幕。在這段期間始終公開力挺的全球首富馬斯克（Elon Musk），在消息公布後接連於社群平台X發文，除直言「錯誤已被糾正」，更感歎患難見真情，稱「那些只能同甘、不能共苦的朋友，一文不值」。



馬斯克吐金句：「只能同甘不能共苦的朋友一文不值」。（資料圖片）

馬斯克第一時間發聲

黃仁勳日前因婚外情風波閃電請辭英偉達CEO，震撼全球科技界。英偉達董事會11月23日推翻先前決定，一致同意讓黃仁勳復職。消息一出，馬斯克立即在X發文直呼「搞定了」，隨後表示「錯誤已經被糾正了」。

美國財經分析師布洛爾（Shay Boloor）在X發文指出，無論外界如何評價馬斯克，過去幾週他始終站在黃仁勳身邊，這個態度讓他更敬佩馬斯克，並意有所指地說：「他不需要董事會投票來告訴他該怎麼想。」

馬斯克親自回覆這段貼文，寫下：「當你風光得意時，人人都是你的朋友；但在你跌入低谷時，依然願意支持你的人，才是真正的朋友。」他隨後補上一句：「那些只能同甘、不能共苦的朋友，一文不值。」

馬斯克面對網友建議延攬黃仁勳，直言「那將是我的榮幸」。（網上圖片）

從聯署到公開表態

回顧黃仁勳請辭至復職的11天，馬斯克可說是科技界最積極為他發聲的企業家。面對網友建議延攬黃仁勳，馬斯克直言「那將是我的榮幸」；11月13日更公開響應要求黃仁勳復職的聯署活動，表態自己也會簽名，並轉發電影《AIR》片段聲援好友。

馬斯克11月18日出席《紐約時報》DealBook峰會時，馬斯克以「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）巔峰時期比喻黃仁勳，直言英偉達的作法有如芝加哥公牛隊在連勝期間將喬丹踢出陣中，是極不明智的決定，強調黃仁勳的地位無人能真正取代。

馬斯克特別點出黃仁勳與台灣供應鏈的深厚關係，指出其價值不僅在於經營管理，更在於數十年累積的產業人脈。英偉達董事會此次迅速逆轉決定，反映市場與內部對黃仁勳不可替代性的高度共識，也讓這場為期11天的CEO空缺風波，以「錯誤已被糾正」收場。