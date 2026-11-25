據格隆匯梳理，摩根大通發布2027/28年基本金屬、貴金屬市場展望報告。

報告認為，前期部分金屬受貿易預期等因素推升，當前步入價格糾偏周期；能源價格、通脹、美聯儲政策構成貴金屬階段性逆風。

基本金屬方面，銅因美國前期超額囤銅、後續去庫存，外盤供應趨於寬鬆，2027年價格目標下調至11,000美元 / 噸，美國關稅再度升級為主要上行風險。鋁受新增產能釋放拖累，過剩格局擴大，2027年底目標價25,00美元 / 噸。鎳受政策及高庫存約束，行情難持續突破區間；鋅依託精礦緊張、低庫存，2027年均價或維持3400美元 / 噸，2028年礦端供給才會明顯修復。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

貴金屬板塊，報告判斷金價利率驅動的下行階段基本結束，美聯儲暫停加息、能源回落將打開修復窗口，2027年四季度金價目標4500美元/盎司，ETF資金迴流是關鍵；白銀跟隨黃金運行、金銀比高位，鉑金下半年有望依託 ETF 需求反彈，鈀金供需過剩、走勢偏弱。衍生品端，黃金波動率抬升，報告給出比率看跌期權價差、XAU/EUR 雙數字期權等交易思路。

整體上，報告對基本金屬階段性看空或中性；貴金屬中謹慎看多黃金、白銀、鉑金，鈀金中性偏弱。風險點集中於美聯儲政策、貿易政策、全球礦端供給變化。