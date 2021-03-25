新疆棉花｜安踏李寧逆市升一成　不止政治因素　仲同呢個原因有關

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-25 20:55

港股今日（25日）反彈乏力，雖然一度拗腰倒升逾百點，惟最終仍要跌18點收市。不過有一個沈寂一時的股份板塊，突然「翻生」逆市造好，就是內地的體育用品股。市值達3,270億的安踏體育（2020） 單日急升最多一成，成藍籌股升幅冠軍；同業李寧（2331），急升最多逾12%，近高位收市升10.7%。以往體育用品股的升勢，大多是有大型運動盛事，諸如奧運會或亞運會等舉行，推動股價上升；不過今日的升勢，卻恰恰與運動比賽無關，反而是一則政治新聞影響。

楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽等內地藝人亦陸續宣布與Adidas等相關品牌解除合作關係（adidas NEO）

Nike及Adidas受抵制 市場率先炒起國內大牌

事情的起源在於，本周歐盟27個成員國，於當地時間周一（22日）在外長會議上同意，就新疆人權問題制裁中國，涉及4名中國官員及1個實體，這是自1989年以來歐盟首次制裁中國。其後，內地官媒《人民日報》再點名批評多個國際品牌，與新疆棉花「割蓆」，包括Burberry、Adidas、Nike和New Balance，並指中國網友認為，中國市場不歡迎惡意中傷者。同時，內地藝人亦對涉事的國際品牌劃清界線，先有H&M大中華區男女代言人單方面宣布解約後，其後楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽等內地藝人亦陸續宣布與Adidas等相關品牌解除合作關係。從今日的體育用品股的股價走勢，反映投資市場認為新疆棉爭議繼續發酵，將無可避免地影響這些國際知名運動品牌，在內地的銷情及商業合作，內地消費者要買運動品牌，相信會改為考慮本土的大牌子，因此知名度較高的李寧及安踏將可以受惠。

當然上述是以消費者需求角度去估計及推敲，不過事實上，內地消費者是否真的會明顯減少購買Adidas及Nike等牌子呢?以及本土品牌是否就能得益，可以完全吞併國際對手的銷量流失呢?相信要用一段時間去觀察。

楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽等內地藝人亦陸續宣布與Adidas等相關品牌解除合作關係（adidas）

內地棉花價上月升破萬七元 逾兩年高

反而，從製造成本的角度去看，若果國際知名品牌拒絕再用新疆棉的話，對內地的棉花市場及紡織業又會有什麼影響呢?那麼就要先看看行業數據。

現時中國的棉花期貨價格處於高位，於上月25日內地鄭州棉價突破每噸17,000元人民幣，遠超疫情前水平，為2018年8月以來高位。

內地棉花年產量不足600萬噸 追不上需求量

價格上升原因分別有國際及國內因素，國際上，現時世界三大棉產國，分別是印度、中國和美國，受到新冠疫情，令到美國及印度等國的產量及出口量下跌，國際企業轉為集中到中國採購綿花，推動中國綿價上升。

內地棉花年產量不足600萬噸 追不上需求量 (路透)

而國內因素方面，本土的需要很大，全國的綿花產量其實不足以滿足消費量，因此中國也有向海外進口綿花的需要。據中國儲備糧管理集團數據，中國2020/2021年度棉花產量約595萬噸，總需求量約780萬噸，意思是產量供應仍追不上需求，處於求過於供局面。

棉價倘回落 有利成衣商成本降

由此可見，國際企業放棄購買新疆棉，對國內的棉花價格料會造成下跌壓力。可是內地的棉花原料求過於供，因此價格下跌的壓力並不會太大。

據國家棉花市場監測系統數據中心數據，截至本月初，鄭棉主力合約結算價為每噸15,900 元人民幣，較上月高位有所回落，不過較春節前仍上漲 1.37%。

同時，若棉花價格能夠出現高位回落，對產業中下游的企業，其實是利好的，因為棉花價格影響服飾業的製造成本，當成本下跌，企業的毛利率就有上升的空間。因此，除了政治因素以外，其實成本角度上，運動服飾股都有機會獲益，結果獲得市場率先炒一輪。