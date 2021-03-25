Nike、Adidas涉新疆棉抵制潮　李寧、安踏等國貨品牌股價大漲

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-25 16:03

近日，H&M、Nike、Adidas等國際品牌，關於「拒用新疆棉花」的聲明持續發酵。受此影響，安踏、李寧等國產體育用品股份今日（25日）大漲。

今日早盤，滬深A股市場的服裝紡織板塊走強，南山智尚、日播時尚、美邦服飾漲幅均超10%，浪莎、海瀾之家、太平鳥、七匹狼、拉夏貝爾也紛紛大漲。

港股方面，李寧大漲近10%，安踏體育漲7.78%，特步國際、361度跟漲。同時，Nike供應商申洲國際港股大跌，跌幅超5%，Nike主要合作經銷商滔博一度大跌近15%。

3月25日，安踏發表聲明，表示將退出瑞士良好棉花發展協會（BCI）。（資料圖片）

H&M抵制新疆棉花事件牽涉一眾服裝消費品牌。安踏作為涉事的瑞士良好棉花發展協會（BCI）的成員，已於今日上午發表聲明稱正在啟動相關程序，退出該組織，並稱公司一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

對於BCI及成員企業抵制新疆棉一事，中國儲備糧管理集團表示，新疆棉花長年供不應求，中國亦不夠用。此外，中國已建立棉花儲備制度，確保棉農無虞，至於採摘，隨着中國棉花機械化採摘推廣，2019年新疆棉機收比例就已經達到42%。

（觀察者網）