新疆棉花｜adidas遭內地抵制　楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽齊割席

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-25 19:07

新疆棉風波持續發酵。繼時裝品牌H&M後， Nike、adidas、New Balance等品牌拒用新疆棉花的聲明也被翻出，在內地掀起抵制風潮。 楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽、Angelababy楊穎、張藝興、歐陽娜娜、倪妮、陳偉霆等藝人周四（25日）陸續宣布與相關品牌解除合作關係，觸發一輪「割席潮」。

「新疆女神」迪麗熱巴此前是adidas品牌代言人。（adidas NEO）

迪麗熱巴工作室和楊冪工作室周四宣布終止與adidas的合作，聲明均強調「堅決抵制一切造謠欺辱中國的行為」。楊穎工作室也表示，Angelababy對adidas發表的言論及抵制中國新疆棉花的行為表示強烈譴責，即日起已終止與該品牌的一切合作。

易烊千璽及工作室同日也表態稱，「堅決抵制任何污名化中國的行為」，宣布即日起終止與adidas Originals一切合作，並指其與adidas NEO的品牌合作早於去年12月31日到期。

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此外，歐陽娜娜、張藝興、白敬亭等藝人的工作室宣布，與Nike集團旗下的Converse終止合作。英皇娛樂發聲明表示，陳偉霆將終止與Tommy Hilfiger品牌的一切合作。此前在1月，Tommy Hilfiger才宣布陳偉霆成為2021年男裝品牌代言人。

井柏然、倪妮、王源宣布終止與UNIQLO合作。H&M代言人宋茜與黃軒此前已發聲明稱跟H&M已無合作，王一博、譚松韻也表示終止與Nike一切合作。

H&M拒用新疆棉花事件引起熱議後，央視、新華社等內地官媒集體發聲，痛斥其「毫無基本商業倫理」，並指「砸鍋還想吃飯，門都沒有」、「用抵制教訓不守規矩的企業」。

中國商務部表示，新疆存在「強迫勞動」的說法完全是子虛烏有，並呼籲有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化。