黃仁勳復職｜傳英偉達急停東南亞四國供貨 因美限晶片輸華
撰文：熊若晳
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據英國《金融時報》報導，隨著美國尋求限制中國取得先進晶片，英偉達已告知AI硬體製造商停止向東南亞運送伺服器電腦。
合作夥伴通知停運 美加強審查東南亞交易
該報引述消息指出，超微電腦和戴爾等英偉達的合作夥伴，已通知馬來西亞、泰國、印尼與新加坡的買家，英偉達不會放行其訂單出貨。《金融時報》表示，目前尚不清楚這項措施是否屬於臨時性質。
英偉達與合作夥伴正設法評估如何因應華府的最新限制。川普政府本月採取行動，加強審查向馬來西亞、泰國、印尼與新加坡等多國出口處理器的交易；若數據中心採購晶片後，打算讓中國企業透過遠端連線使用先進AI晶片與伺服器，相關對外晶片銷售便會受到限制。
早前停對華出貨Hopper晶片
英偉達上週表示，已不再向中國出貨Hopper數據中心晶片，儘管該公司去年曾獲得美國政府批准，向中國銷售該型號的特定版本。
這些舉措顯示，在多年力爭擴大與中國客戶業務往來後，英偉達正調整對亞洲的立場。
本月曾下台又復任英偉達執行長的黃仁勳，過去一直力主對華銷售晶片。黃仁勳先前是在披露與一名女性的婚外情後離職；美國政府目前正在調查該名女性，她涉嫌可能幫助中國情報機構，並可能協助走私晶片至中國。中國則否認曾試圖對黃仁勳進行間諜活動。