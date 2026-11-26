據英國《金融時報》報導，隨著美國尋求限制中國取得先進晶片，英偉達已告知AI硬體製造商停止向東南亞運送伺服器電腦。



合作夥伴通知停運 美加強審查東南亞交易

該報引述消息指出，超微電腦和戴爾等英偉達的合作夥伴，已通知馬來西亞、泰國、印尼與新加坡的買家，英偉達不會放行其訂單出貨。《金融時報》表示，目前尚不清楚這項措施是否屬於臨時性質。

英偉達與合作夥伴正設法評估如何因應華府的最新限制。川普政府本月採取行動，加強審查向馬來西亞、泰國、印尼與新加坡等多國出口處理器的交易；若數據中心採購晶片後，打算讓中國企業透過遠端連線使用先進AI晶片與伺服器，相關對外晶片銷售便會受到限制。

2026年11月23日，美國紐約納斯達克MarketSite，一部電視正在播放與英偉達創始人黃仁勳宣布復任行政總裁職務相關的新聞。（Reuters）

早前停對華出貨Hopper晶片

英偉達上週表示，已不再向中國出貨Hopper數據中心晶片，儘管該公司去年曾獲得美國政府批准，向中國銷售該型號的特定版本。

這些舉措顯示，在多年力爭擴大與中國客戶業務往來後，英偉達正調整對亞洲的立場。

本月曾下台又復任英偉達執行長的黃仁勳，過去一直力主對華銷售晶片。黃仁勳先前是在披露與一名女性的婚外情後離職；美國政府目前正在調查該名女性，她涉嫌可能幫助中國情報機構，並可能協助走私晶片至中國。中國則否認曾試圖對黃仁勳進行間諜活動。