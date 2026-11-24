【黃仁勳 / Nvidia / 英偉達 / 輝達】最近，美股AI科技板塊幾度變天。週一（23日），黃仁勳在離職11天後火速回歸英偉達（NVDA.US），重掌CEO一職。消息刺激英偉達股價飆升，收漲31.48%至165.05（美元，下同），盤中高見171.5元；公司市值更大增近萬億至3.97萬億，創下美股史上最大單日市值增幅。



回顧此次風波，雖然黃仁勳回歸帶動英偉達股價重返160至170元區間，但相較243元的歷史高點仍回落約32%，公司預測市盈率（Forward PE）亦處於10倍左右的低位，足見市場情緒仍然悲觀。



2026年11月23日，黃仁勳於X的個人簡介已重新加上CEO頭銜。（X@JensenHuang截圖）

英偉達之亂，高潮迭起，風波卻未完結。隨著黃仁勳重掌帥印，英偉達的風險是否已經解除？現在又是否為加倉好時機？FOMO研究院創辦人暨首席研究員潘冠廷（網名「KP」） 曾做過私人銀行投資顧問、衍生金融商品，現創辦財經分析自媒體，Facebook粉絲高達12萬，Substack上《FOMO研究院電子報》的總訂閱人數亦達5.6萬人。

他指出，目前英偉達約160多美元的股價，與當初傳出他離職消息時的價位幾乎相同，但背後的基本面已截然不同，情況向好的一方走。「雖然處於同一個價格水平，但現在的市場情緒（Sentiment）和發展趨勢（Trajectory）都明顯更加理想。」

FOMO研究院創辦人暨首席研究員潘冠廷（網名「KP」） ，其Facebook粉絲高達12萬，Substack上《FOMO研究院電子報》的總訂閱人數亦達5.6萬人。（熊若皙攝）

回歸重振長期技術遠見 估值仍具吸引力

回顧英偉達近期的股價調整，可清晰拆為兩個階段。潘冠廷分析，第一波下跌由高位243美元回落至170至180美元區間，主要反映市場對民主黨上台後，AI半導體板塊增長放緩的擔憂；第二波則從180美元跌至150美元，集中消化黃仁勳辭職的重大人事衝擊。

他表示，即便股價已反彈至160至170多美元水平，若以2028財年預測每股盈利（EPS）約15至16美元推算，現價的預測市盈率僅約10倍，估值極具吸引力。潘冠廷認為，即使在最悲觀的情境假設下，英偉達的合理估值倍數仍應維持在14至15倍水平；因此，隨著市場逐步修正對其估值的過度悲觀預期，股價依然具備向上修復的空間。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，公司股價隨即大跌。隨著黃仁勳復職，股價回調至165美元水平，較高點仍瀉32%。（Reuters）

基本面上，潘冠廷解釋，半導體行業的決策並非「朝令夕改」，成效往往需一至兩年方能顯現。對英偉達而言，即便此前黃仁勳短暫離開，未來兩年的出貨量與營收早已鎖定，短期不會出現劇烈波動。例如，英偉達目前已定線路的「AI晶片架構」 有三代。目前營收主力為Blackwell，2027年則為Vera Rubin，再下一代則為Rubin Ultra。

長期以來，英偉達以「產品一年一升級」的高頻率佔領優勢。因此，過去市場擔憂的是失去黃仁勳，2028年後未定的產品戰略。如今黃仁勳回歸，其激進的路線圖不僅能加快產品迭代與AI應用落地，更能為公司未來Feynman等新世代產品重新注入動力。

回歸的代價：中國市場縮水 議價能力削弱

不過，雖然黃仁勳已回歸，但破鏡難重圓，什麼已經被徹底改變了？ 首先，毋庸置疑的是，中國市場的訂單將「大打折扣」。潘冠廷認為，未來可以肯定的是，無論是英偉達還是AMD，在中國都不會再有太高的銷售額。

其次，雖然市場對英偉達產品仍然供不應求，但其議價能力已有所削弱。除了Google、Meta、Amazon和Microsoft等四大超大規模雲端服務商（Hyperscalers）紛紛加速自研晶片外，英偉達亦失去了過去憑藉扶植海外資料中心來分散風險的籌碼。

潘冠廷解釋，過去英偉達可以透過向海外資料中心供貨，向本土雲端巨頭施壓：「我手上的貨已經賣得七七八八了，你們要支付更高的利潤率，而且必須透過我來採購。」但如今，一旦海外資料中心擴張受限，英偉達便少了這份議價權。從長線來看，這將對其毛利率等盈利指標構成一定程度的壓力。

以英偉達最新財報為例，其毛利率及純利率分別達到74.8%及56.4%，盈利能力可謂處於「天花板」。因此往下調整，其實也不叫人意外。

黃仁勳重返英偉達，稱自己很榮幸重返NVIDIA英偉達，迫不及待想回去工作（Reuters）

新雲公司迎生機 AI大局阻力猶存

早前黃仁勳離任時，市場對整個AI行業的信心一度受挫。隨著他強勢回歸，AI行業的此輪熊市結束了嗎？產業鏈上下游迎來什麼變化？

在受惠板塊方面，潘冠廷認為，除了上文分析的四大雲端巨頭（Hyperscalers）外，以CoreWeave、Nebius為代表的新興雲端服務商（Neocloud）亦迎來轉機。未來，英偉達有望繼續扮演類似「中央銀行」的角色，為這類生態夥伴提供資金與資源支持。他表示，雖然這並不保證新雲公司最終一定能存活下來，但黃仁勳的回歸對它們的助益無疑最大。

2026年11月6日，圖為美國科技公司Meta與谷歌（Google）的標誌。（Reuters）

至於硬體與半導體板塊，則呈現兩極分化。相比之下，英偉達、台積電、AMD及Broadcom等核心龍頭企業的地位依然穩固，但此前被市場高度熱炒的「供應鏈瓶頸」相關概念股，長期將會受到影響。潘冠廷指出，對於如閃迪（SanDisk）這類硬體股而言，表現雖會較早前好轉，但已難重返高位，「無可能似之前一年翻上十倍、八倍」。

展望後市，潘冠廷對AI板塊的整體走勢「仍不算樂觀」。他指出，即使黃仁勳回歸，民主黨上台依然是一個重大的宏觀變數；事實上，無論是民主黨的政策取向，還是黃仁勳一度被迫離職的風波，都反映出美國內部存在許多希望放慢AI發展步伐的力量。因此，他預期黃仁勳未來在推進技術與擴張時仍會面臨不少阻力，難以像過去那樣全速前進。