九巴母公司載通國際（0062）公佈，預期截至今年12月底止全年基礎盈利將較去年同期大幅倒退約50%至65%，主因是國際燃油價格急劇飆升推高營運成本。以去年同期基礎盈利約5.4億元計算，即今年基礎盈利或降至約1.89億至2.7億元水平。集團全年業績預計於明年3月公布。



上半年物業公平值虧損1.23億

載通披露，截至今年6月底止上半年，錄得投資物業公平價值虧損約1.23億元；至於截至今年12月底止全年的公平價值變動幅度，仍須視乎進一步公平價值評估結果而定。

每桶燃油價格水平上升約77%

載通指出，持續的中東危機已導致國際燃油價格急劇飆升及波動加劇。自 2026 年 2 月底以來，國際燃油價格從每桶約 90 美元曾大幅上漲至最高超過每桶 250 美元。儘管燃油價格已從其高峰回落，截至 2026 年 11 月 26 日，過去三十天的移動平均價格仍處於每桶約 159 美元的高位，相比中東危機前之燃油價格水平上升約 77%。在地緣政治局勢持續影響下，市場環境仍然維持高度波動。

九巴母企載通料全年基礎盈利跌逾五成。（資料圖片/梁鵬威攝）

票價調整申請待審批

為減輕燃油成本上漲對財務的不利影響，載通表示已實施多項成本控制措施，並已就旗下專營巴士業務提交票價調整申請，目前正由政府審議中。集團同時指出，政府早前提供的短期燃油及隧道費補貼僅為期兩個月，已於今年7月完結，目前亦無任何進一步的政府補貼計劃，意味相關支援已全面撤出。

下半年壓力未除

載通坦言，面對集團於2026年上半年錄得的不利財務表現，加上票價調整申請的審議時間及結果尚未確定，而燃油成本仍遠高於過往水平，預期截至今年12月底止全年財務表現將無可避免受到不利影響。