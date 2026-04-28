九巴與中銀香港簽訂5億港元3年期貸款　包括綠色貸款購電動巴士

九龍巴士與中銀香港宣佈，雙方簽訂一筆 3 年期 5 億元雙邊貸款，其中港幣 2 億元為綠色貸款，並將用於融資或再融資購置電動巴士的支出。

綠色貸款經由香港品質保證局出具獨立第二方意見，符合香港可持續金融分類目錄(第 2A 階段) — 公共交通工具相關標準。

九巴指，現時擁有逾 80 輛的電動巴士車隊,投放至市區繁忙路段、新發展區等地服務市民。九巴電動巴士車隊至今行駛總里程已突破 800 萬公里,減少逾1.1萬噸碳排放當量，相等於超過 2,500 名市民一年人均排放。

九巴又指，除了營運，公司亦憑藉維修電動巴士的經驗,透過九巴學院開辦兩個電動車維修培訓課程,成為首四間提供獲機電工程署認可電動車維修課程的機構之一;去年九巴學院更設立全新電動車輛維修訓練工場,開辦「電動車(高壓)診斷、測試及維修證書」(EVH)課程,為員工和業界提供更專業的訓練環境,積極推動本港維修電動車的人才發展,迎合業界需求。

載通國際及九巴董事總經理李澤昌表示:「九巴十分榮幸再獲中銀香港支持,助力九巴在環境、社會及管治(ESG)方面的發展。九巴將綠色運輸視為發展目標,逾十年前著手研究零排放電動巴士技術,在電動巴士營運方面擁有豐富經驗,並成功證明電動巴士切合香港專營巴士營運所需。」

中銀香港環球企業金融部總經理劉超則表示:「中銀香港致力於支持經濟高質量發展的同時,為社會注入更多綠色動能,推動經濟、環境與社會的和諧共生。該行將繼續配合不同行業企業客戶的綠色發展需要,提供合適的綠色金融方案,與客戶一同推動可持續發展。」