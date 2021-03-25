Aeon母企｜永旺：港經濟狀況不明朗　續以平價商品吸客

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-25 20:29

隨著接種疫苗的人數增加，永旺（0984）估計疫情將於今年逐漸消退，香港及中國的消費情緒將會復甦。永旺執行董事兼董事總經理中川伊正表示現在香港經濟情況嚴峻，客人消費較保守，購物時會比較節儉，故公司將會提供更多優惠及自家價格商品給客人，集團的直接採購部門也會在日本直接引入新鮮生果及肉類，並跟其他公司合作推出商品，「因應每個季節轉變，提供最適合的商品（給客人）。」

採購部及物流部董事久永晋也補充道，在港府放寬限聚令後，食品、時尚服飾等產品銷情增長較大，但考慮到香港經濟狀況仍然不明朗，未來會繼續提供優惠價格商品，以及增加「Topvalu」、「HÓME CÓORDY」、「iC innercasual」及「Sakura Kobo」等自家品牌商品的銷售比重，以提升毛利率。

中川伊正（左三）指，集團在1月推出的跨境網上銷售平台可向中國客提供日本進口商品，當中化妝品及護膚品反應好，未來會加強這方面的業務發展。（集團提供圖片）

擬今年開18間新店

永旺計劃今年開設18間或以上的新分店，當中將在香港開設12間「12蚊店」Living PLAZA by AEON及生活百貨店「ものもの」Mono Mono，並在大灣區開設6間超級市場。中川伊正坦言「12蚊店」深受市民歡迎，因此集團今年會繼續開店，希望今年生意表現勝過去年，集團已在去年12月及今年1月開設共2間Mono Mono新店，冀可提升利潤。他續指集團每年約有10至20間分店的租約需要續租，暫時業主有正面回應，會努力跟業主溝通。

對於港府派發消費券，久永晋也認為消費券計劃尚未公布更多詳情，集團作為綜合百貨企業，旗下有不同的業務，會因應市況及客人需求來調整銷售推廣策略。