專訪｜AEON疫下敲定大戰略　線上線下並行　逾70店取貨助谷網購

本港零售業吹冷風，但超市生意卻逆市上揚。經營AEON百貨的永旺（0984）今年上半年香港業務收益升15.9%，更計劃今年增設15間Living Plaza分店，堪稱逆市奇葩。

永旺董事總經理中川伊正接受《香港01》專訪時表示，疫情令大眾有更多時間逗留在家，他們更傾向一次過「大掃貨」或網購，其中食品及生活商品銷情最佳。他相信待疫情緩和後，服裝及家居用品生意可望恢復，公司會因應客人需要變化再引入產品，冀今年共開設15間生活用品店Living PLAZA by AEON分店。

中川伊正透露AEON首三位最暢銷商品為雞蛋、零食和牛奶。（受訪者提供圖片）

疫情之下，除了清潔消毒用品大賣之外，亦因市民紛紛在家煮食，令AEON的食材及食品銷情造好，當中雞蛋、零食和牛奶是首三位最暢銷商品。中川伊正說疫情令市民減少外出，「宅」在家中生活的比率上升，不少人去超市購物時「會一次過買多啲」，帶動Aeon上半年香港業務收益上升15.9%至24.2億元，而周三特價日銷售額更是按年增長20%。「我們會因應顧客的需求，再調節賣場的商品組合，例如疫情初期，市面口罩和廁紙等缺貨，集團便馬上透過船運及空運把這些商品帶回來香港；而現時則有堂食限制，以往大家會出去飲兩杯，現在就在家飲酒，使罐裝汽泡酒及日本果酒都賣得比較好。」

利用門店優勢 擬推網購後門店取貨

日本被不少港人視為第二個「家鄉」，那麼疫情期間，港人會不會買日本商品一解「思鄉之情」？中川伊正笑道，香港人喜歡去日本，也喜歡購買日本製商品，甚至是十分了解日本新產品資訊，因為市民無法出國旅遊，今年上半年集團的日本商品銷售增幅較過往數年大，未來會加強日本商品銷售。

AEON預計網上銷售市場將會持續發展，公司會同時加強網購及實體店業務。（網頁截圖）

市民除了會在超市「大掃貨」外，也傾向使用網購服務，今年上半年AEON電商平台的銷量增長一倍以上。由於目前更多人使用網上平台消費，反映人們的消費模式有所轉變，中川伊正預計疫情過後，網購市場仍會持續發展，將加大發展電商平台業務。因此，集團計劃在AEON Moblie手機應用程式增設付款功能和電子優惠券功能，客人可以在手機app購物後，選擇送貨服務或者到門店取貨，又會提供商品預約服務。他續道香港物流費用高昂，而集團在香港擁有超過70間舖，店舖網絡覆蓋率高，在門店取貨上有相對優勢。另外，為了方便客人，未來實體店內或會設有便當、壽司等送貨服務。

實體店仍為主軸 冀全年開15間Living Plaza

在加強發展電網購平台的同時，AEON仍是把重心放在實體店，更決定今年開設15間生活用品店Living PLAZA by AEON分店。中川伊正解釋集團是以實體店形式起家，而香港地方細小，人口密度高，市民購物需求較大，所以集團仍會以實體店為主軸，未來會研究如何提高門店營運效率、增加客人購物的便利性及滿足度。至於為何今年主力開設Living Plaza店，原因是該店主打生活雜貨，客流量較高，加上其內部裝修費用金額小，開舖速度更快，集團傾向找面積2,000多呎的舖位。另外，若租金水平及位置合適，會考慮開設其他業務形態的店舖。「截至9月1日，我們已開設9間Living Plaza，希望挑戰開到15間，覺得開這麼多間都有可觀利潤！」

中川伊正覺得香港市民購物能力強，購物需求大，故未來集團會引入更多生活相關商品，並增加客人的購物體驗。（受訪者提供圖片）

今年上半年，集團不同門店增設共約147台自助收款機。中川伊正說去年香港分部面對請人難的問題，導致客人排隊時間較長，故參考了中國分部做法，在去年秋天開始於香港分店增設自助收費系統，惟他認為現時難以全面實施無人收銀，因為年長客人仍希望有店員負責收銀，集團會按照客人需求及市場情況再作出調節。

環球經濟陷入衰退，惟中川伊正透露日本永旺集團擬拓展中國和東南亞市場，包括泰國、越南、柬埔寨等地，「雖然中國經濟比較疲弱，但有著13億人口，是龐大的市場，所以也會增加中國店舖數量。」此外，AEON將在10月舉行33周年促銷活動，中川伊正透露公司正在準備促銷優惠，由於香港經濟環境轉差，估計市民對生活商品的興趣較大，故會提供價格合理的生活商品。