科技股失色　科指跌穿8000點　內銀及內房股發力撐起恒指高收1點

中概股上周大瀉，有報道指，Bill Hwang旗下老虎系對冲基金持股據報被高盛斬倉，涉及百度美股（美︰BIDU）、騰訊（0700） 旗下騰訊音樂（美︰TME）等多隻股份。今繼續留意中概股斬倉潮會否繼續，及美團（3690）公布業績後表現。
【16:29】地產及收租股上揚
港股今日反覆下高收，恒指報28338點，升1點，國指跌10942點，跌23點，科指報7981點，跌148點，成交額為1903.3億元。
科技股疲弱，美團（3690）表現相當失色，曾低見274.4元，收市報280.4元，跌7.2%，小米（1810）跌1.4%，報25.05元，騰訊（0700）跌1.3%，報612.5元，百度（9888）跌5%，報203.4元。今日掛牌被稱為B站的嗶哩嗶哩（9626），收市報800元，較招股價808元低不足1%。
不過內房股卻上揚，龍湖（0960）升6.8%，收市報51.5元，中海外（0688）升6.6%，收市報21.85元，潤地（1109）升4.2%，收市報40.8元。
內銀股同樣高收，交行（3328）收市報4.92元，升5.8%，建行（0939）升3.1%，收市報6.67元，工行（1398）升2.8%，收市報5.59元。
政府即將放寬部份社交限制措施，帶動地產及收租股上揚，九倉置業（1997）升2.2%，新地（0016）升1.7%。
隨著巨型貨輪長賜號脫困，有助解決埃及蘇彝士運河塞船問題，航運股走勢個別發展，中遠（1919）跌1.6%，報9.3元；旗下東方海外（0316）升7.5元，報100元。
汽車股方面，恒大汽車（0708）跌7%，報58.6元，吉利（0175）跌2.7%，報19.9元。
【16:00】德銀及瑞信股價下挫
歐洲股市早段未見太明顯變化，德國DAX指數最新報14799點，升50點，英國FTSE指數最新報6730點，跌10點，法國CAC指數最新報5998點，升9點，瑞士SMI指數最新報11065點，跌51點。
瑞信跌12.8%，報10.86瑞士法郎，德銀跌5%，報10.009歐元。
【14:45】恒指午後再下跌
港股午後再次下跌，恒指最新報28285點，跌50點，科指更失守8000點，報7945點，跌184點，國指最新報10916點，跌49點。
美團（3690）表現較為疲弱，最新報279.2元，跌7.6%。
【12:16】恒指半日升94點
港股今早先低後高，並曾逼近28500點，半日升94點，報28431點，國指半日收報10988點，升22點，恒生科指報8051點，跌78點，成交額1,042.4億元。
科技股表現疲弱，美團（3690）半日瀉7.4%，報279.6元，網易（9999）跌1.1%，報157.4元，騰訊（0700）跌0.7%，報615.5元。
內銀股上揚，建行（0939）升2.3%，報6.62元，工行（1398）升3.3%，報5.62元，交行（3328）抽升5.2%，報4.89元。
內房股表現理想，龍湖（0960）升6.2%，報51.15元，恒大（3333）升5%，報15.56元，禹洲（1628）升3%，報2.38元。
航運股走勢個別，中遠海控（1919）跌2.5%，東方海外（0316）升6.3%，報98.9元。
【11:27】油價回落 無礙油股升勢
據報貨輪長賜號於埃及蘇彝士運河擱淺問題已解決，油價於亞洲時段回落，紐約期油每桶最新報60.49美元，跌0.8%，布蘭特期油每桶最新報64.22美元，跌0.54%。
油股方面，中海油（0883）升0.5%，報8.44元，中石油（0857）升1.4%，報2.85元，中石化（0386）升5.5%，報4.21元。
航運股方面，東方海外（0316）升5.6%，報98.2元。
【10:19】美團瀉逾5%
航運股今早普遍上揚，東方海外（0316）升5.4%，報98.05元，中遠海控（1919）升1.4%，報9.58元，海豐（1308）升3.7%，報26.35元，太航（2343）升1.9%，報2.18元。中遠海能（1138）升1.5%，報3.44元。
碼頭股亦上揚，升3.1%，報5.9元；招商局港口（0144）升2.2%，報11.94元。
港股倒升，恒指最新報2844點，升111點，恒指最新報8136點，升6點，國指最新報10997點，升31點。
美團（3690）跌5.4%，報285.8元。
至於近期處弱勢的泡泡瑪特（9992）升8.9%，報58.35元。
【09:42】港股跌幅擴大
港股早段跌幅擴大，恒指最新報28172點，跌163點，恒生科指最新報8028點，跌101點，國指最新報10878點，跌87點。
【09:20】恒生指數低開19點
恒生指數低開19點，開報28317點。國指低開28點，開報10937點。美團（3690）績後挫逾2%，報295元。騰訊（0700）及阿里（9988）平開，報620元及216元。
比亞迪（1211）、瑞聲（2018）、網易（9999）均跌超1%。華虹（1347）及中芯（0981）升逾1%。
港交所（0388）升逾1%，報468.8元。友邦（1299）升1%，報96.7元。