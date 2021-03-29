Archegos基金傳爆倉　百度上市5日無升過　轉投內銀內房│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-29 19:27

恒指走勢反覆，今日（29日）收報28338點，升1點或0.01%，成交額為1,903億元。市傳Archegos Capital基金爆倉並殺及投行，香港股科技股受壓，美團（3690）績後大跌7.2%，為恒指及科指跌幅最大的成分股。

基金爆倉潮殺及投行。市場盛傳前為老虎基金基金經理Bill Hwang成立的系Archegos Capital，補孖展不果遭強行斬倉，並陸續有投行承認錄得大額虧損，令本就籠罩於美國證監會（SEC）退市新規陰霾下的中概股更是雪上加霜。有指當中涉及百度（美：BIDU）、騰訊音樂（美：TME）、跟誰學（美：GSX）等的中概股。

百度上市5日無升過

港股科技股同樣受壓，身處風眼位百度（9888）再跌5%，報203.4元，上市5日從未錄得升幅。至於首日上市的bilibili（9626）尾市急抽令跌幅收窄，收跌1%，報800元，但依然破發。不計手續費，每手蝕160元。

恒生科指跌1.8%，報7981點，美團績後大跌7.2%，報280.4元，為恒指及科指跌幅最大的成分股。公司去年第4季經調整虧損14.4億元人民幣，2019年同期賺22.7億元人民幣。美團指，社區電商「美團優選」是其中一項巨大的機會，惟此業務擴張可能令未來幾季繼續錄得經營虧損。

美團績後大跌7.2%，報280.4元，為恒指及科指跌幅最大的成分股。

資金轉捧內房內銀

市場偏好股息高且穩定增長的板塊。內銀股撑市，建行（0939）升3.3%，工行（1398）升2.8%，兩者合共貢獻恒指80點的升幅。至於農行（1288）升1.6%，交行（3328）升5.8%，創逾8個月新高。

內房股造好，龍湖（0960）預計今年銷售目標3,100億元（人民幣‧下同），按年增長15%，股價大升7%，兼創收市新高，報51.55港元，為升幅最大的藍籌。此外，潤地（1109）升4%，世茂（0813）升4.6%，旭輝（0884）升5.7%，中國奧園（3883）升7.3%。連帶物管股上升，碧桂園服務（6098）升5%，華潤萬象（1209）升5.4%，中海物業（2669）上周五大升25.5%後，今再升5.6%。綠城服務（2869）今大升22.1%。

神華兗煤高逾12厘息

煤炭股因高息而受捧，神華（1088）大升1成，報16元。公司宣布每股派末期股息1.81元，而去年每股盈利1.803元，派凸去年的盈餘。以今日收市價計，股息率達13.4%。而兗煤（1171）亦大升16%，報9.55元。公司派發年度末期股息連特別現金股息合共達1元，每股盈利1.29元，派息比率達77.5%。以今日收市價計，股息率達12.4%。