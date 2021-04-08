攜程（9961）今日起招股　招股價333元　入場費1.68萬元｜新股IPO

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-08 09:01

網上旅遊平台攜程（9961），從今日（8日）起展開其在港第二上市的公開招股，截至下周二（13日）中午截止。招股價為333元，連同其他手續費，以每手50股計算，入場費為16,817.78元。

是次供公開認購股份數目為221.45萬股，佔是次招股發行的股份7%；供國際配售股份數目為2,942.1萬股或佔是次招股的93%。

該公司計劃於本月19日掛牌。

百度為攜程單一最大股東

據初步招股書，該公司旗下擁有四大在線旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止，百度持有11.5%股權為公司第一大股東，創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權，騰訊大股東Naspers持股約5.5%。

招股書又顯示，此次集資資金將主要用於拓展攜程的一站式旅行服務及改善用户體驗提供資金；用於對技術進行投資以鞏固攜程在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率；用於一般公司用途。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，全球旅遊業都要逐步恢復，加上同類型的同程藝龍（0780）目前市盈率為100倍，預計攜程要到2022年先可以恢復新冠疫情前的業務增長速度，回歸上市吸引力不足。