攜程將登陸港股市場　單一大股東係呢間龍頭科企｜新股IPO

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-07 15:22

中概股在第二季繼續踏上回歸香港股市的路。內地最大線上旅遊平台攜程（TCOM）已通過港交所上市聆訊，保薦人為中金、高盛及摩根大通。早前外電報道，攜程擬上市集資10億美元至20億美元（約78億至156億港元）。通過上市聆訊的消息，帶動攜程於周二（6日）美股市場高收1.2%。按其存託股票（ADS）周二收市價40.18美元（約312港元），市值達到1,878億元，分析員更預料公司估值更可達2,000億元。

百度為攜程單一最大股東

據初步招股書，該公司旗下擁有四大在線旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止，百度持有11.5%股權為公司第一大股東，創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權，騰訊大股東Naspers持股約5.5%。

招股書又顯示，此次集資資金將主要用於拓展攜程的一站式旅行服務及改善用户體驗提供資金；用於對技術進行投資以鞏固攜程在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率；用於一般公司用途。

去年Q3、Q4已錄得淨利潤 三年研發投入280億元

攜程於2018年及2019年分別錄得淨收入為310億元（人民幣，下同）、357億元、183億元，由於新冠疫情影響出行，去年總收入按年大減49%。

攜程的主要收入由四個部分組成，分別為酒店預訂、交通票務、團隊旅遊、商旅服務業務。來自大中華市場的總收入分別佔總收入約90%、87%及93%。來自國際市場的總收入分別佔 10%、13%及7%。當中，住宿預訂及交通票務業務為收入來源，該兩大業務合共收入佔比達8成以上。

攜程從2018年至2020年期間，歸屬於公司淨利潤分別為11億元及70億元，2020年淨虧損33億元，毛利率分別為80%、79%及78%。

集團表示，與2020年第一季度及第二季度錄得淨虧損相比，已於2020年第三季度及第四季度錄得淨利潤。

另外，攜程從2018年至2020年期間於產品研發費用上的總支出累計280億元。截至2020年12月31日，移動應用程序已經實現近75%的自動化支持。

攜程創始人梁建章早前表示，攜程將以一個星球號為載體，聚合流量、內容、商品三大核心板塊，疊加豐富的旅行場景，打造強大開放的營銷生態循環系統。

攜程創始人梁建章。（資料圖片）

成全球最大線上旅行平台

攜程集團成立於1999年，2003年12月於美上市，是一站式旅行平台，可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容，亦可進行任何類型的旅行預訂，涵蓋目的地內活動、週末短假、短途旅行、跨境旅遊及商務旅遊等。

截至2020年12月31日，攜程提供超過120萬種全球住宿服務，在中國300多個城市擁有約6,000家以輕資產模式運營的線下門店。

據易觀報告（Analysys Report）顯示，以商品交易總額（GMV）口徑統計，攜程在過去10年內一直為中國最大的線上旅行平台，且自2018年至2020年為全球最大的線上旅行平台。

攜程估值合理 二次上市吸引力不足

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，根據攜程美股情況，市值是1,878.82億元（港元，下同），此次回歸上市傳最多集資156億元，初步估計估值最高可達2,000億元，攜程作為內地最大線上旅行平台，估值尚算合理。

惟他指出全球旅遊業都要逐步恢復，加上同類型的同程藝龍（0780）目前市盈率為100倍，預計攜程要到2022年先可以恢復新冠疫情前的業務增長速度，回歸上市吸引力不足。