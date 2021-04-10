反壟斷｜阿里遭重罰182億　有貨者是沽或是揸？　分析員咁樣講！

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-10 12:34

阿里巴巴（9988）因在內地網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，遭到內地市場監管總局責令整改，並罰款182.28億元（人民幣‧下同），即佔公司於2019年於內地銷售額4,557.12億元的4%。對於今次阿里遭到市監局懲罰，兩名分析員均認為罰則較市場人士預期重，認為事件會導致公司股價於下周一（12日）受挫，不排除下試200元關口。若投資者目前已有貨，是沽貨或是繼續持有則有分歧。

林嘉麒﹕料股價走勢先跌後整固

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒直言，今次當局作出的處罰，市場人士早已預期，但是罰款金額卻較原來預期重，同時在未來3年，每年均需要就整改發表報告，相信事件會對公司在下周一股價帶來壓力。至於股價是先跌後回升，或是先跌後再進行整固？他認為出現後一個情況機會較高。

林嘉麒指出若現時已有貨者，可以繼續持有，若無貨者則可待股價回落至200元，買入第一注，惟不建議投資者將絕大部份資金投放；又指出就算早前公司公布業績後，大行普遍予正面反應，投資者仍抱有戒心。

被問及阿里股價會在哪一水平見底時，他直言難以預料，始終要視乎往後整改內容，以及公司管理層如何就事件作出評估。若管理層預料事件影響影響，不排除股價會較快出現反彈。

連敬涵﹕事件或波及其他科技股

勤豐證券資產管理部董事總經理連敬涵亦認同今次處罰力度較預期重，認為事件或會致阿里股價於下周一出現5%跌幅，暫時未必會跌穿200元大關。可是對公司前景，則較有保留，指出事件並非遭到罰款後便完結，當局的安排或會對公司未來盈利帶來影響，相信未來公司就監管及盈利增長幅度等因素下，股價向下機會大於向上，若已有貨的投資者，可考慮先行沽出。

他亦指出今次事件會帶來漣漪效應，其他科技股如百度（9988）及美團（3690），以及騰訊（0700）或會受到波及。