阿里巴巴被罰｜張勇︰處罰不會造成重大影響　將降低商戶進入壁壘

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-12 09:21

阿里巴巴﹙9988﹚因涉反壟斷被中國國家市場監督管理總局罰款182.28億元人民幣，並須連續3年向該局提交「自查合規報告」。公司管理層今日﹙12日﹚早上舉行分析員會議，分享對事件的看法。

阿里巴巴主席張勇重申，誠懇接受接受罰則，亦不會就此上訴，集團會依法運營。他指出，罸款金額少於阿里巴巴最近一季的自由現金流20%，預計監管部門的反壟斷處罰不會造成重大影響，集團有足夠流動性應付罰款，去年底現金等有達700億美元。

張勇補充，集團會與當局不斷溝通，報告平台改善的進展，以確保符合當局要求。

成熟的業務將會免費

談及監管大方向，張勇指，監管當局已明言要重整平台經濟的模式，但他有信心，平台經濟的基礎模式並無問題，大型科技公司對經濟增長有利，當局行動只是想確保公平競爭，令公眾受惠。

張勇續稱，全球趨勢是監管當局「熱衷」發掘有什麼地方出現不公平競爭，而阿里建立起一套計劃，矯正過去的一些操作，符合法律。

另外，張勇透露，阿里巴巴將出台措施，降低電子商務平台上商戶的進入壁壘和業務成本，減低商戶的經營成本，如過去數月已逐步減低科技服務費，而更多已成熟的業務將會免費。同時，阿里巴巴將加大投資，以提高商戶培訓及業務增長，公司已準備了數十億元資金支援新專案。