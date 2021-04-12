阿里遭罰款182億元人幣　大行稱消除不明朗因素　高開逾5%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-12 09:43

阿里巴巴（9988）上周六（10日）因要求商戶在平台上作「二選一」決定，遭到市場監管總局罰款182.28億元人民幣，並且被責令進行整改。不過今早公司股價並無受影響，高開5.5%，報230元，升5.5%。

阿里巴巴CEO張勇在電話會議上表示，預計監管部門的反壟斷處罰不會造成重大影響；阿里巴巴將出台措施，降低電子商務平台上商户的進入壁壘和業務成本。 CFO武衞表示，此次罰款將會反映在本季度財報中。

中信證券就罰款發表報告稱，對阿里巴巴而言，公司初步消除業務經營的不確定性，長期經營風險釋放，預計未來將更加注重社會價值與科技創新。該行，中長期看料數字化趨勢不變，阿里核心商業價值依舊穩固，科技佈局與投入的長期價值有望逐步體現，依然看好公司長期數字科技價值。

該行又稱，考慮公司較強 勁的自由現金流與融資能力，認為隨著經營規範及業務逐步增長，本次罰款的影響有望在後續逐漸得到消化。中信證券給予阿里巴巴「買入」評級。

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒直言，若現時已有貨者，可以繼續持有，若無貨者則可待股價回落至200元，買入第一注，惟不建議投資者將絕大部份資金投放；又指出就算早前公司公布業績後，大行普遍予正面反應，投資者仍抱有戒心。