阿里巴巴踩中反斷壟地雷　光大伍禮賢﹕呢樣監管要求將成最大陰霾

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-10 17:32

內地電子商貿一哥阿里巴巴（9988），再次踩中監管地雷。因濫用市場支配地位，要求商戶進駐網購平台時作「二選一」的決定，公司今日（10日）遭到國家市場監管總局重罰182.28億元人民幣，等同其於2019年從內地市場賺取的收入4%，並被責成數方面進行整改。公司隨即發出聲明，指出誠懇接受，堅決服從。 隨著監管當局已就反壟斷問題作出處分，有市場人士認為，部份不明朗因素已消除。不過分析師指出，往後投資者須留意公司未來會否因監管問題，被迫分拆旗下業務。

日前才傳出獲股神巴菲特拍檔芒格建倉的阿里，在過去半年接連受到負面消息衝擊，股價持續向下。該公司於昨日（9日）收市價為218元，已較去年10月底高位309.4元，累跌29.5%，明顯較同業如騰訊（0700）等失色。

以為獲得芒格加持，公司股價會有起色。可是內地監管部門作出重罰，下周一（12日）股價再添上又一重壓力。

螞蟻去年11月初擱置上市

要數對阿里最沉重的打擊，肯定去年11月初，旗下的金融科技企業螞蟻因監管問題，導致其在中﹑港兩地上市計劃叫停。其後傳出內地監管機構要求螞蟻須註冊成為金融控股公司，以及將消費者信貸數據業務分拆，相關安排均不利螞蟻的估值。

早前曾傳出螞蟻最新估值不足8,000億元，較其上市計劃進行時的2.4萬億元估值，大減三分二。就算螞蟻日後成功分拆，屆時阿里可享有的收益明顯大減，更何況迄今螞蟻仍未有重啟上市計劃的時間表。

在螞蟻被叫停上市5個月後，阿里因「二選一」問題遭到監管機構重罰，及須進行整改。由於罰款金額高達182.3億元人民幣，等同於該公司在2020年財政年度利潤的12%。市場人士明言，罰款金額較預期為高。

光大新鴻基財富管理策略師温傑（中），光大新鴻基外匯策略師任曉平（左），光大新鴻基證券策略師伍禮賢（右）。（賴啟燊攝）

股價每當作勢反彈卻乏力

光大新鴻基證券策略師伍禮賢直言，內地政府的監管策略是阿里最大陰霾，明言投資者對公司已失去信心，亦導致該公司股價表現明顯落後其他科技股。每當股價欲作勢反彈，卻明顯乏力。

他進一步指出，投資者要留意未來該公司會否因應監管要求，將業務分拆上市。若發生此情便要小心，因屆時公司收入或受影響。同時亦要留意被要求分拆的業務，屬核心是非核心業務。

不過他認為芒格對阿里建倉，相信並非只著重公司短期股價表現，反而是看重其業務發展模式及營運效率等，其中在雲端服務業務發展上勢頭不俗。

至於團購業務方面，他認為相關業務屬新興業務，數間大型科企均投放巨額資金，短期內該業務表現難理想。

阿里巴巴美國上市。（新华社/新浪微博@tech-图文直播）

勤豐證券資產管理部董事總經理連敬涵亦認同今次處罰力度較預期重，認為事件或會致阿里股價於下周一出現5%跌幅，暫時未必會跌穿200元大關。可是對公司前景，則較有保留，指出事件並非遭到罰款後便完結，當局的安排或會對公司未來盈利帶來影響，相信未來公司就監管及盈利增長幅度等因素下，股價向下機會大於向上，若已有貨的投資者，可考慮先行沽出。