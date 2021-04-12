李小加有份創立的牛碼新市　冀成本港場外金融交易市場

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-12 16:11

由香港交易所（0388）前行政總裁李小加有份創立的牛碼新市，於其官方網站指出，未來牛碼希望可以發展成為位於香港的場外金融交易市場，擬開發牛碼證等金融產品，並提供發行﹑上市﹑交易及清結算等市場服務。

牛碼新市的產品及服務，分為「牛碼證」及「收入分成碼」。「牛碼證」即經牛碼新市認證的投資單位，過程中牛碼對合作圈主進行投資碼投資需具備的收入監控能力﹑收入管控能力及投資定價能力進行驗證。「收入分成碼」為牛碼新市開發的新資產，是指投資者與中小企或個人增長單元之間的收入分成合同，通過合同約定，投資者得以在未來事先約定的期限內，參與分享相關中小企業或個人增長單元的約定營業收入或權益。

牛碼新市指出，其提供及認可精準認知解決方案，包括監控﹕基於收入分成合同條款，記錄﹑跟蹤及分析目標企業經營情況的能力。基於相關數據，牛碼能為投資者提供其投資對象底層資產未來收入預測，並能深入掌握企業的實時經營數據。自動回款機制﹕代表圈主對其生態圈內中小企收入現金流的管控能力。圈主通過有關機制及時獲取中小企業營業收入分成後，由牛碼向投資者分配相應的權益。定價﹕確保對收入分成的科學公允定價，在資產配置中至關重要。圈主利用其大數據分析能力為分成碼科學定價，並在其生態圈內的中小企進行資本優化配置。三項內容為「MAP」

同時指出牛碼具備三個核心功能，分別為對投資碼中小企業信息進行有效的披露，對圈主進行資質認證，亦提供市場交易服務機制。披露方面，是指牛碼向投資者提供投資碼投資組合中底層資產的詳細信息，包括投資碼合約條款，中小企業基本信息﹑收入分成執行數據等。認證方面，則為牛碼對圈主的MAP執行能力審核，牛碼定期顯示和更新圈主MAP管理業績及執行效果等關鍵指標，以協助投資者對圈主進行有效的風險評估。市場結構方面，指牛碼將為牛碼證的註冊﹑上市﹑交易﹑清算及結算等提供市場基礎設施服務。