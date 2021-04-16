直擊｜I.T （0999）私有化方案今日表決　小股東何先生到場支持

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-16 11:40

由沈嘉偉創立的時裝王國I.T（0999），今日（16日）就其私有化方案進行表決。私有化每股作價為3元，較昨日（15日）收市價2.93元有2.4%溢價。若今日股東贊成相關私有化方案，I.T便會結束其16年上市地位。一眾小股東對私有化方案是否支持？《香港01》今日到會場直擊。

何先生表示贊成今次由大股東沈嘉偉提出的私有化方案。（歐嘉樂攝）

由於限聚令，每間房間人數不能超過20人， I.T預留5個房間，讓超出人數限制的股東以視象會議形式參與會議，預計約有100名股東出席。現場所見，約有數十名股東入場。

有份出席的何先生稱，當聽到私有化計劃時表示贊好，直言自己當初以「兩個幾」價錢買入，今次私有化並無蝕本。

何先生又稱，當初購買IT股票，因為認為他們的服裝生意不俗，自己亦經常支持。但被問到公司日後或有機會再上市，屆時會否再次捧場？何生直言「唔諗啦、唔好諗、唔洗諗」。

今日股東會贈送予股東的禮物。（歐嘉樂攝）

I.T於05年上市

自2005年3月上市的I.T，在去年12月獲大股東沈嘉偉及私募基金CVC提出私有化，每股作價高達3元，較停牌前溢價超過五成，市賬率﹙PB﹚更高達1.7倍。今次私有化涉及的13.06億元，全數由CVC一方承擔。

若私有化方案獲通過，沈嘉偉及CVC將成立一間新公司，前者股權由原來的63%減至50.65%，後者則持股49.35%。新公司會持有「猿人」相關品牌A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape；以及其他潮牌包括如Off-White、Acne Studios、Comme des Garcons及Fred Perry，及自有品牌CHOCOOLATE等。

至於其他品牌，則由沈嘉偉買下。他會將4億元股息的權利轉讓予CVC，作為其它業務的代價。

沈嘉偉自1988年創立I.Ｔ的前身Green Peace，至今已32年。當時店舖位於銅鑼灣伊利沙伯大廈，創業初期，引入Levi’s 501及Dr. Martens等產品。在1993年，於銅鑼灣信和廣場開設旗艦店。

點擊下圖觀看I.T大事回顧︰

+ 5 + 5 + 5

公司其後亦有進軍內地市場，在2002年登陸上海。於2005年成為香港上市公司。上市後公司業務繼續，於2011年收購了潮牌A Bathing Ape ，日後亦成為公司主要收入來源。在2011至2012年財政年度，度錄股東應佔溢利4.71億元，為歷來高峯。