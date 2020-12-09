I.T私有化｜半年勁蝕逾3億　拆解沈嘉偉後著　密謀「猿人」反擊戰

本地著名時裝品牌I.T﹙0999﹚宣布私有化，大股東沈嘉偉夥私募基金CVC提出，以每股作價3元，將公司私有化。

交易作價溢價逾五成、市賬率﹙PB﹚高達1.7倍，零售寒冬下出手堪為「闊綽」。細看通告，I.T私有化後，沈嘉偉及CVC將成立新的公司，僅持有「猿人」相關品牌，變相坐擁最吸金的「金蛋」，倘將之重新包裝上市或賣盤，價值隨時遠超I.T 現時約33億市值，前車可鑑例子是百麗大股東夥基金私有化公司，再分拆旗下業務上市。

社運加疫情，對I.T業務構成重大打擊，其銅鑼灣I.T Hysan的櫥窗去年被示威者破壞。（歐嘉樂攝）

社運加疫情衝擊，本地時裝品牌慘淡經營，I.T 中期營業額按年大減31.9%，更由蝕7,117萬元擴大至蝕3.37億元，就算有補就業資助1億元都於事無補。

正當市場紛紛睇淡公司前景之際，I.T（0999）周日（6日）公布，獲大股東沈嘉偉及私募基金CVC提出私有化，每股作價高達3元，較停牌前溢價超過五成，市賬率﹙PB﹚更高達1.7倍。除了出手闊綽外，今次私有化涉及的13.06億元，全數由CVC一方承擔。

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「猿人」吸金力強 一件外套賣逾三千元

美資私募基金CVC向來無寶不落，今次「仗義」出手，豈無原因？私有化成功後，沈嘉偉及CVC將成立一間新公司，前者股權由原來的63%減至50.65%，後者則持股49.35%。

表面上來看，沈嘉偉比較佔優，但細看新公司，只擁有較為吸金的「猿人」相關品牌A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape；以及其他潮牌包括如Off-White、Acne Studios、Comme des Garcons及Fred Perry，及自有品牌CHOCOOLATE等。

另一邊廂，沈嘉偉「硬食」本土自家品牌，皆因I.T 餘下其他業務股權將交由他獨力經營，通告指出沈嘉偉把收取4億元股息的權利轉讓予CVC，作為其它業務的代價。換言之，他以4億元買入「猿人」品牌以外的其他業務，至於最有盈利能力的「猿人」品牌，變相要與CVC對數分帳。

「猿人」在營銷手法上十分出色，除了與不同名牌合作，亦會採取限量生產方式，營造「有錢買唔到」的感覺，故在日本常出現店舖門外大排長龍的情況。加上，品牌受日本、港台明星喜愛，明星效應亦令其提升了品牌的吸金力。從I.T網上商店可見，一件鯊魚外套官方零售價高達3,499元，賣一件等於賣十件普通外套。

從I.T網上商店可見，一件鯊魚外套官方零售價高達3,499元。（網上圖片）

細則有利CVC 最多可收8億息

至於新公司股權也有「乾坤」，分為A類優先股及B類優先股，沈嘉偉持有A類優先股，CVC則主要持有B類優先股。優先股的年息高達十厘，無錢派則可累積非現金票息，不過派息則有8億元封頂上限。據I.T中期業績顯示，期內資產淨值約20.8億元，包含現金15.7億元；相信盡派8億元亦並非不可能。

如果日後再上市，這些優先股將轉成普通股。新公司董事會則由三人組成，其中CVC佔兩席。換言之，公司實際話事人是CVC，沈嘉偉話事權大減。

邱淑貞1999年與I.T時裝王國掌舵人沈嘉偉結婚，從此甚少公開露面。（視覺中國）

春江鴨「水位」達1元

私有化消息一出，I.T股價單日急升逾四成，其後均守於2.78元水平，較私有化作價3元仍有近8%水位。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，這兩毫子水位並不能說穩賺，因這個價格正正反映了私有化失敗的風險。「單日升了八毫子，但上望水位只有兩毫子，一旦私有化失敗，沽壓就不只兩毫子。」他補充，I.T由11月初在1.2元水平升上來，現價已較月初升約1.3倍。春江鴨手上最少有1元水位，較現價追入只有兩豪子水位，坐得淡定得多。

儘管現時私有化毋須數人頭，但亦要有75%獨立股東投贊成，及低於10%獨立股東反對。通告顯示，獨立股東有36.39%，共4.35億股，即是要有3.27億股贊成，及少於4,351萬股反對才能成事。

I.T老闆沈嘉偉（左二）出席業績會。（資料圖片）

百麗國際前車可鑑 私有化後再分拆

雖然零售股資產不多，但面對股價長期低迷，大股東萌生私有化念頭亦不足為奇。加上，本地「潮牌」時裝開始走下坡，I.T要重拾當年光輝不是易事。就算是當年的藍籌股的「鞋王」百麗國際（前上市編號：01880），2017年亦敵不過潮流的洗禮而退場。

2017年百麗被基金股東以前景不明朗為由私有化，當年管理層引入了「金手指」高瓴資本及鼎暉投資組成財團，以531億元私有化。百麗可謂成於女裝鞋，但亦敗於女裝鞋。從私有化前的最後一份業績可見，女鞋業務收入開始走下坡，單靠運動服裝業務維持增長勢頭。

事隔私有化不足兩年，高瓴資本及鼎暉投資分拆百麗旗下賺錢的運動用品業務滔搏（6110），在香港「捲土重來」上市。滔搏首日上市市值達573億元，較百麗私有化531億元為高近8%，目前市值更高達658億元。前車可鑑，趁市道慘淡以低價私有化公司，之後再待市旺時分拆賺錢業務上市，會否亦成為I.T的賺錢方程式？