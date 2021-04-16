沈嘉偉成功私有化I.T（999）　公司4月30日撇銷上市地位

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-16 19:37

I.T（0999）今日（16日）舉行股東會就私有化方案表決，若獲通過便會結束其16年上市地位。聯同私募基金CVC提出私有化的創辦人兼大股東沈嘉偉，亦親自到場督師。當在場一眾記者問及會場內情況，沈嘉偉保持一貫低調作風，僅表示多謝大家支持，希望順利，不過都等緊結果。

最終I.T的私有代方案獲大比數通過。於計劃會議上，贊成無利害關係股東親自或通過委任代表在計劃會議上表決的生效計劃股份數目為246,774,879股或99.99189%，反對為20,015股或0.00811%。

至於在股東特別大會上，批准通過註銷計劃股份而減少公司已發行股本票數為1,047607,747股或99.998091%，反對為20,004股或0.001909%。

隨著相關議案已通過，I.T最後買賣日期為4月20日下午4時10分，於4月30日上午9時撤銷上市地位，5月7日或之前寄發現金付款支票。

1988年創立前身Green Peace

沈嘉偉自1988年創立I.Ｔ的前身Green Peace，至今已32年。當時店舖位於銅鑼灣伊利沙伯大廈，創業初期，引入Levi’s 501及Dr. Martens等產品。在1993年，於銅鑼灣信和廣場開設旗艦店。

公司其後亦有進軍內地市場，在2002年登陸上海。於2005年成為香港上市公司。上市後公司業務繼續，於2011年收購了潮牌A Bathing Ape ，日後亦成為公司主要收入來源。在2011至2012年財政年度，度錄股東應佔溢利4.71億元，為歷來高峯。

不過近年公司業績表現平平，在去年12月獲大股東沈嘉偉及私募基金CVC提出私有化，每股作價高達3元，較停牌前溢價超過五成，市賬率﹙PB﹚更高達1.7倍。今次私有化涉及的13.06億元，全數由CVC一方承擔。

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若私有化獲通過會買入猿人以外業務

若私有化方案獲通過，沈嘉偉及CVC將成立一間新公司，前者股權由原來的63%減至50.65%，後者則持股49.35%。新公司會持有「猿人」相關品牌A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape；以及其他潮牌包括如Off-White、Acne Studios、Comme des Garcons及Fred Perry，及自有品牌CHOCOOLATE等。

至於其他品牌，則由沈嘉偉買下。他會將4億元股息的權利轉讓予CVC，作為其它業務的代價。