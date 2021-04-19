壹傳媒擬出售台灣蘋果日報及台灣物業　與買方訂立諒解備忘錄

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-19 21:21

壹傳媒（0282）發公告，擬出售持有包括台灣蘋果日報及位於台灣一所物業的公司，與買家訂立不貝法律約束力的諒解備此錄。

壹傳媒於公告內指出，代價及支付條款將基於初步盡職審查，及其他相關評估結果釐定，並將於正式協議訂明。

公司指出，買方須於諒解備忘錄日期已計兩星期內，對相關公司財政﹑法律及其他事務進行並完成初步盡職審查。並使訂約方能就建議出售的條款進行磋商。公司同意向買方提供其所合理要求的所有文件及資料。買方須於初步盡職審查完成後，向賣方提出具法律約束力的要約。

公司指出，於諒解備忘錄生效期間或其終止後12個月內，訂約方均不得游說或誘使另一訂約方的任何人士離職，或以自身或第三方名義聘用該等人士，任何一訂約方亦不得阻撓任何並非另一訂約員工之人士受聘，或介人另一訂約方之員工招聘。

公司指出，於諒解備忘錄之日期逾期一個月後自動終止，惟雙方以書面形式延長除外。倘於該期間，訂約方訂立任何具法律約束力的文件或正式協議，則諒解備忘錄將於簽訂該等文件或協議日自動終止。

公司指出，諒解備忘錄之訂約方仍在討論，可能包含在建議出售中的確實資產/或業務，因此可能需要進行若干重組，建議出售中僅包含台灣蘋果日報業務的若干部份（如有）。建議出售的確實事項會於即將訂立的協議中訂明。公司指出，建議出售旨在使公司理順資源，並將資源集中於有利可圖業務，提升整體表現。

台蘋虧損正收窄

《蘋果日報》引述壹傳媒行政總裁張劍虹回覆時稱，出有關商討屬非常初步，現階段只是對方表達了意願。管理層承諾，往後若有進一步商討，除了考慮價格外，台灣《蘋果日報》全體員工的權益也放在首位。

張劍虹續指，台灣《蘋果日報》是集團重要資産，從已公布的賬目，台蘋在尋找新經營模式的過程中，再加上新冠疫情影響，出現一定虧損，惟在管理層和台蘋同事努力下，虧損正在縮減。管理層承諾會努力繼續改善台蘋的經營情況。