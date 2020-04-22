《蘋果日報》創辦人黎智英拍片告急籲訂閱　學者：港人不習慣付費

傳媒陷塞冬，多家媒體宣布要推無薪假及裁員，而《蘋果日報》亦指陷經營困難，繼日前多名專欄作家、文化界及政治人物大打開口牌後，創辦人黎智英今（22日）親身拍攝短片上陣「告急」，呼籲市民支持訂閱。他指，受到廣告封殺及疫情爆發，報紙幾乎完全沒有廣告，訂閱人數亦由 80 萬下跌到不足 60 萬，導致經營非常困難，自己亦已墊支5.5億元，盼獲讀者「多多幫忙」。 有傳媒學者則分析指，訂閱人數降或與本港讀者不習慣付費閱報有關，亦因政治形勢受疫情影響此消彼長，但他認為新聞有價，「世上係無免費午餐。」

《蘋果日報》創辦人黎智英今（22日）親於短片上陣「告急」，呼籲市民支持訂閱。（《蘋果日報》短片截圖）

試行期間曾有逾100萬人付費

《蘋果日報》網上版自去年9月起轉型為收費制，讀者需付費始能閱讀主要內容，與此同時，《蘋果》亦開拓多個自家新頻道，包括《果燃台》及《果GYM》等。黎智英曾於去年8月底，接受《彭博商業周刊》訪問指，《蘋果》受打壓虧損多年，轉型計劃適逢遇上示威浪潮，訂閱早期讀者顯得相當熱情，令壹傳媒有望可以繼續生存，試行期間更曾有逾100萬人付費。

不過，相隔逾大半年，黎智英現身影片「告急」。他身穿西裝，於鏡頭苦笑道：「我哋有事請大家幫忙」，黎指目前的廣告幾乎歸零，訂閱人數亦由80萬下跌到不足60萬，需讀者支持訂閱，「好讓我們能夠繼續撐下去。」《蘋果日報》經營困難早有跡可尋，今年2月底已裁員最少21人。

根據《蘋果日報》母公司壹傳媒去年的中期業績，虧損按年擴大8.9%至3.12億元，集團亦已連續4年半虧損，9年半來累計虧損逾26億元；截至去年9月，廣告收益較去年同期跌 34.2%。

《蘋果日報》近日急推訂閱制優惠，又頻頻「告急」。( 《蘋果日報》網頁版截圖）

香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華表示，去年本港發生社會運動，《蘋果日報》亦有不少獨家新聞，吸引大批讀者訂閱，但他不掌握目前《蘋果日報》訂閱人數大降的主因，未能評論。

《蘋果日報》陷經營困難。（資料圖片）

杜耀明：訂閱與政治形勢有一定關連

浸大傳理學院新聞系前助理教授杜耀明則指，《蘋果日報》主要讀者群是年輕及中年「黃絲」為主，他認為，訂閱人數大跌，主要受多個因素互為影響，其一是技術問題，「最初訂閱方法比較『論盡』。」其次是讀者未能習慣付費模式，又或內容未能滿足讀者所需。他又稱，政治形勢亦有一定關連，去年是社會運動的高峰期，惟現在疫情持續，不少人忙於抗疫，運動此消彼長下較為淡靜，「會無咗好多人訂閱。」

「但呢個世界係無Free lunch （免費午餐）」，杜表示，傳媒難單靠廣告收入維持經營，推行訂閱制於全球亦是大勢所趨，「如果大家仲係寄望睇新聞資訊係唔使畀錢，咁大家以後只會愈來愈少選擇。」