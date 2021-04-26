美團涉二選一壟斷行為遭市監局調查　專家﹕可續持貨待罰則公布

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-26 17:42

繼阿里巴巴（9988）後，再有內地平台經濟經營商，因對商戶實施「二選一」安排，遭內地市場監管總局調查。市監局發佈公告稱，近日，市場監管總局根據舉報，依法對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

公司其後發出聲明，指出今日接到國家市場監管總局通知，依法對美團涉嫌壟斷行為立案調查。公司將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水準，保障用戶以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任。目前公司各項業務正常運行。

（網上截圖。）

所謂「二選一」，即要求商戶在簽訂合作關係時，需要同時放棄與特定對手合作，目的是為了排擠競爭對手。內地監管當局近日屢就此出手整頓各行各業，最為「轟動」的，莫過於向阿里巴巴﹙9988﹚。開出逾182億元人民幣的天價罰單。

當局早表示，已經注意到平台經濟幾個風險區包括強迫「二選一」、濫用市場支配地位、併購行業主導者、燒錢搶社區團購市場、「大數據殺熟」等行為，其中以強迫「二選一」問題最嚴重，反映出平台經濟的資本任性與無序擴張，限制市場競爭，必須根治。

岑智勇﹕股價或試274.4元

對於今次市監局對美團就「二選一」立案進行調查，百利好証券策略師岑智勇指出消息利淡公司股價，投資者可以先留意能否企穩在早前低位274.4元，若失守此水平，不排除會下試260元。不過他補充股價表現，最終要視乎當局作出罰則，並參考早前名阿里的經驗，股價或會在當局公布罰則後反彈，建議投資者目前可以繼續持貨，再作觀察。

他又指出當局不再容許平台經濟營運商日後實施二選一安排，讓外界關注相關企業生意及盈利水平，能否保持高速增長；並對日後美團逾300倍的市盈率如何維持感到疑問。

美團今日尾市轉跌，收市報305元，跌0.5%。