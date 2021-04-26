旅遊氣泡+擴「回港易」　阮子曦：兩類股更勝旅遊航空股│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-26 21:05

港府今日公布與新加坡的「旅遊氣泡」計劃，以及擴展「回港易」計劃的細節，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，「旅遊氣泡」和「回港易」均要時間驗證成效，會較看好本地商場、零售股，多於旅遊、航空股。

政府今日公布與新加坡的「旅遊氣泡」計劃，所有參加的香港市民都要接種兩劑新冠疫苗並待14天後才可上機，而首航日則定於5月26日。同時，公務員事務局局聶德權亦公布擴展「回港易」計劃的細節，本周四（29日）起，身處其他內地城市的港人都可經計劃回港，均豁免檢疫。經陸路口岸的名額每天有5,000個，並新增經國際機場的名額，有1,000個。

阮子曦接受訪問時表示，「旅遊氣泡」和「回港易」均要時間驗證成效，會較看好本地商場、零售股，多於旅遊、航空股。

阮子曦：上次市場被呃了 今次會睇定啲

國泰航空（0293）搶先公布航班安排，公司航班將於5月26日首航，讓兩地旅客不論出行目的，可享有雙向入境免檢疫安排。「航空旅遊氣泡」航班會由已全面接種疫苗的機師及機艙服務員執勤。另外，由6月10日起，國泰航空將營運每日一班來回新加坡的「航空旅遊氣泡」航班。

航空、旅遊股彈高，國泰升2.5%，報7.07元。東瀛遊（6882）升3.3%，香港中旅（0308）升3%。

阮子曦指，消息短線有助沖喜一下，「回港易」對航空、旅遊股提振不大，因為來港後再重返中國又要隔離14日，「回港易」實際利好要睇定點，而且上次因變種病毒株而延遲旅遊氣泡，現時要到下月26日才起行，「市場上次被呃了，今次會睇定啲，我不反對大家買，只是要給予耐性去等待。」

受惠五一黃金周 本地商場零售股佔優

反而，本地商場和零售股受惠五一黃金周，他看好九倉置業（1997）、利福國際（1212），及一眾金飾股如周大福（1929）、六福（590）、周生生（0116），投資者宜「有大食大」，先選大型股，其後才慢慢在行業散開去買。

至於攜程（9961）和同程藝龍（780）等受惠五一黃金周的內地旅遊股，阮子曦表示，此類公司股價率先炒起，目前並不便宜，不需要急著買入，加上目前市況不就，可待周四或周五才吸納。