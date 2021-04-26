內銀首季前瞻　四大行邊間增長最快？（附業績預測表）│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-26 17:56

四大內銀即將公布首季業績，市場預料大型內銀表現較行業平均為好。海通國際預計，四大行之中，綜合增速最快的為建行（0939），增速最慢的是中行（3988）。

建行將於周三（28日）公布首季業績，而工行（1398）、農行（1288）、中行則同於周四（29日）發布首季成績表。海通國際預計內銀將公布高單位至雙位數字的盈利增幅，貸款及存款增長分別增長12.6%和9.9%，略低於2020年第4季的12.8%和10.2%增幅。

當中，海通國際預計建行的綜合收入和盈利增長領先其餘3大行，首季營收和盈利分別增長6%和6.9%，首季盈利料為864億元（人民幣‧下同）；增速最慢的是中行（3988），首季營收和盈利分別增長0.7%和6.2%，首季盈利料為558億元。海通國際給予建行「增持」評級，目標價為7.8元，予中行「中性」評級，目標價3.25元。

中國銀保監會在4月16日表示，首季度銀行業淨利潤按年增長1.5%；一季度末銀行業不良貸款3.6萬億元，不良率1.89%，較年初下降0.02個百分點。摩根士丹利表示，大型內銀盈利增速料較1.5%為快，不過政策性銀行在內的整體銀行業的增長會較商業銀行增長為慢。去年商業銀行盈利首季增5%，次季跌24%，由於低基數效應，預計今年上半年首季盈利增長超15%，預計第2季與首季表現相符，而下半年增速料為平穩。

海通國際預計，四大行之中，增速最快的為建行，增速最慢的是中行。

招行首季純利增15%料續跑贏行業

招行（3968）第一季營業淨收入848.4億元，按年增長11.1%，淨利潤按年增長15.2%至320.2億元。不良貸款率1.02%，較上年末下降0.05個百分點，撥備覆蓋率438.88%，較上年末上升1.20個百分點，貸款撥備率4.47%，較上年末下降0.20個百分點。

瑞信表示，招行首季純利按年增長15.2%，大致符合預期，主要受惠於營運狀況改善及撥備增加較慢。基於招行增長趨勢正面及可持續發展財富管理業務，目標價上調至78元，維持「跑贏大市」評級。

下半年內銀信貸增長料受壓

至於中國銀保監會主席郭樹清3月初表示，2021年將保持不良貸款處置力度不減，銀行體系需要處置的不良貸款可能還會增長，甚至會延續到明年，但有信心把不良資產處理好。

摩根士丹利表示，不良資產持續改善，惟要留意小型銀行消化風險能力。同時，下半年中央要求系統重要性銀行擁有更高的資本要求，料令信貸供應減慢，又令借貸利率上升。