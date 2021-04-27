美股納指破頂　港股科指料有支持　關注滙豐季績美團壟斷

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-27 09:45

恒指上日（26日）升轉跌，失29000關，不過科指表現較好，三日累升300點或3.7%，主要受惠美股科技股向好支持。今日市場焦點落在內地龍頭外賣股美團(3690)遭內地當局立案調查其涉嫌壟斷行為，擔心面臨類似阿里巴巴的高額處罰。同時重磅股匯控(0005)中午將發季績。

外圍市況：美股三大指數個別下跌，道瓊斯工業平均指數反覆下跌；標普500指數連升第二日，與納指齊創收市新高，納指升121點，報14138點收市新高，意味2月12日開始的調整期結束。納指表現向好，相信對本港科技股有支持作用。

電動車龍頭特斯拉收市後公布業績，連續七季盈利並創新高，惟營收遜於預期（特斯拉官网）

不過，電動車龍頭特斯拉收市後公布業績，連續七季盈利並創新高，營收遜於預期，另外，出售比特幣獲利1.01億美元，股價盤後跌約2%

夜市期指收報28897點，跌45點，較昨日恒指收市28952點，低水56點。

美團遭內地當局立案調查其涉嫌壟斷行為，在美國上市的ADR股價一度下挫約7%。（資料圖片）

交銀國際料潛在行政處罰對美團業務運營影響不大

焦點股份是美團(03690)遭內地當局立案調查其涉嫌壟斷行為，受消息影響，在美國上市的美團ADR股價一度下挫約7%，最終收市跌近6%，折合相當於港股292.42港元，較本港收市價低4%。

交銀國際表示，估計潛在行政處罰對美團業務運營影響不大，罰款區間40-120億元(2018/19年外賣業務GMV的1-3%)，佔淨現金比例3-9%(本次融資後)，對2021年虧損率影響2-7%。

參考阿里巴巴案例，認為對美團的判定依據可能有幾點：1)美團外賣市場份額；2)對服務價格及商家流量是否有控制能力；3)資金及技術能力；4)商戶對平台依賴程度及是否依賴平台數據導致高昂的遷移成本；5)新進入者的門檻；6)是否有「二選一」等行為證據。

事實上，美團上周剛宣布本港史上最大規模的配股集資，集資總額達700多億元，可謂「儲足彈藥」，拓展其無人送餐服務及面對潛在的反壟斷罰款。

滙豐今年2月公布2020全年業績時表明，2021年內將不會按季度派息

匯豐季績料盈利26-36億美元

另外，中午發季績的滙豐亦值得關注，料2021年首季列帳基準稅前利潤料介乎26.49億至36.93億美元，按年下跌18%至上升14.4%。

滙豐今年2月公布2020全年業績時表明，2021年內將不會按季度派息，但會於8月公布2021年半年度業績時，考慮是否宣派一次股息。

滙豐ADR股價折算報45.55港元，較港收市價45.1元高1%。