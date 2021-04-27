滙控指亞洲地緣政治風險將加劇影響財務　港部分行業營商環境受損

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-27 14:08

滙控（0005）表示，亞洲地區，特別是香港，在盈利和增長前景方面仍為集團的策略重心，區內的地緣政治風險對集團的財務影響將會加劇。

滙控首季業績公告提到地緣政治風險，指香港的局勢發展、美國對中國策略性行業的政策和侵犯人權的指控，以及其他潛在爭議，均可能使集團受到相關制裁以及監管、聲譽和市場風險影響。美國已對中方若干人士及企業實施不同制裁和貿易限制。美國部分措施的影響尤其重大，包括《香港自治法》。中國隨後已宣布一系列反制措施及貿易限制，或授權針對外國（包括美國、英國及歐盟）官員和企業的行動。

集團指，未來數月中美關係將如何發展尚未明朗，會持續監察相關情況，儘管金融服務行業受惠於市場上穩定的流動資金，但香港部分行業的營商環境仍然受到損害，由於亞洲地區（特別是香港）在盈利和增長前景方面仍為集團的策略重心，區內的地緣政治風險對集團的財務影響將會加劇。

公告又指，地緣政治緊張局勢或外交發展造成社會不穩或法律上的不明朗因素，如香港的動盪、中美兩國持續的緊張關係以及中英兩國關係所帶來的新挑戰等，從而可能影響對集團產品及服務的需求，並可能使滙豐面臨 （其中包括）監管、聲譽和市場風險，中美實施多項制裁和貿易限制，包括美國《香港自治法》 的通過持續令中美關係陷於緊張。