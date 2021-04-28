科指五連升　京東能把握時機？　分拆上市傳本周聆訊｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-28 18:35

中資科技股走勢逐步回穩，恒生科技指數連升第五日，累計升逾4.2%，今日收升16點，報8,532點。雖然監管風險仍是市場一大陰霾，不過板塊股價早前急挫，可謂提前將相關影響反映。一眾科技股估值從天價跌落凡間，成投資者趁低吸納建倉機會。

當中，京東（9618）股價今日重上300元，收市升逾2%報304.6元。市場傳出旗下京東物流的IPO有進展，最快將於本周進行上市聆訊，集資30億至40億美元（約234億至312億港元）。

京東物流

傳京東物流最快本周聆訊

所謂母憑子貴，京東持有京東物流79.12%股權，預計分拆上市後繼續間接持有50％以上股權。京東物流一旦落實回港上市，有利母企京東集團，特別是市傳京東物流集資至少達230多億元，可以對京東的會計賬面帶來利好。

截至去年底，京東物流運營900多個倉庫，總建築面積約2,100萬平方米，包含京東物流管理的雲倉庫的面積在內。

按年度活躍用戶數計，京東去年第四季的用戶數為4.71億，不及拼多多的7.88億以及阿里巴巴的7.79億，（路透社）

京東屬電商老三 反壟斷監管風險低

固然，分拆子公司上市，對母企京東集團有利。不過，現時內地正在監管科技龍頭的反壟斷問題，投資者最為擔心的是，股份會否成為下一波罰款的高危者。到底京東面對反壟斷調查的機會高不高呢?

京東集團的業務，主要分為三大範疇，分別是1)電商零售、2)物流以及3)科技金融。集團去年全年總收入7,458億人民幣，佔比最高的是電商商品收入，收入佔比達87%，按年增長亦達27%。

參看內地電商平台的市場份額統計，現時京東是繼淘寶和天貓後，內地第三大電商平台，去年全年平台成交總額（GMV）為2.61萬億人民幣。

按年度活躍用戶數計，京東去年第四季的用戶數為4.71億，和拼多多的7.88億以及阿里巴巴的7.79億比較，也反映京東在電商平台上，絕非壟斷地位，只屬行業的「老三」。

中信證券認為，考慮到京東、拼多多在網絡零售行業仍處於追趕者角色，二者被直接認定為「具有市場支配地位」的可能性不大。

券商指內地取締「二選一」 京東拓展良機

中信證券認為，考慮到京東、拼多多在網絡零售行業仍處於追趕者角色，二者被直接認定為「具有市場支配地位」的可能性不大，但其在平台補貼、用户信息挖掘、新技術應用等運營場景上勢必將在監管的嚴格要求下進一步走向規範和透明。

反而，該行認為內地取締「二選一」，是京東平台拓展的良機，商家品牌或有動力在京東平台開設旗艦店。

Cathie Wood旗下ARK基金增持美團、騰訊及京東。（資料圖片）

Cathie Wood增持美團騰訊及京東

雖然京東的業務面對反壟斷監管風險低，不過其亦跟隨一眾中資科技股，在上月單月急跌10%，距離2月份所創的歷史高位422.8元，蒸發了逾27%。

倘若京東旗下京東物流，能夠在近期港股市況回穩的時機，趕及上市，京東股價反彈機會較高。事實上，近期中資科網股回調的時機，已經吸引了外資趁低吸納。有科技股女股神之稱的Cathie Wood，近期積極部署中資科網股，最新旗下ARK基金增持美團、騰訊及京東，最新增持了284,735股美團ADR、244,800股京東ADR和100,100股騰訊ADR。