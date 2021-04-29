騰訊京東金融等13家網絡平台　遭人行等金融管理部門約談

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-04-29 20:27

據《新華社》報道，人行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合對部分從事金融業務的網絡平台企業進行監管約談。包括騰訊、京東金融、字節跳動、美團金融等13家網絡平台企業實際控制人或代表參加了約談。

13家企業分別是：騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等。

金融管理部門表示，堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；斷開支付工具和其他金融產品的不當連接，嚴控非銀行支付賬户向對公領域擴張；加強對股東資質、股權結構、資本、風險隔離、關聯交易等關鍵環節的規範管理。

將始終堅持發展和規範並重，支持和促進平臺經濟守正創新、行穩致遠。一方面，牢牢堅持「兩個毫不動搖」，依法保護產權，弘揚企業家精神，激發市場主體活力和科技創新能力，促進平臺企業不斷提陞金融服務，鞏固和增強國際競爭力；另一方面，堅持從嚴監管和公平監管，一視同仁對各類違法違規金融活動「零容忍」，保障數據產權及個人隱私，堅決維護公平競爭的金融市場秩序。

金融管理部門針對當前網絡平臺企業從事金融業務中普遍存在的突出問題提出整改要求：規範企業發行交易資產證券化產品以及赴境外上市行為；禁止證券基金機構高管和從業人員交叉任職，保障機構經營獨立性。