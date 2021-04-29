騰訊傳涉音樂版權壟斷被罰款至少100億元　核心業務遊戲微信安全

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-04-29 17:02

英媒《路透社》引述消息指，中國反壟斷機構準備對互聯網騰訊開出巨額罰單，至少應在100億元（人民幣．下同），不過就可能低於本月稍早阿里巴巴的182億元。

報道指，騰訊是因為以前的收購和投資，未有按正常申報程序進行反壟斷審批而受罰，每項違規最高罰款50萬元。此外，騰訊某些業務經營中，也被指有違反競爭的做法。報道引述知情人士指，監管方的態度是，騰訊與阿里巴巴不同，前者並非最大的目標，「但既然行動已經開始了，不處罰騰訊是不可能的。」

知情人士透露，針對騰訊的調查部分集中在騰訊音樂娛樂集團，並且已經知會騰訊要放棄獨家音樂版權，並解綁收購的酷我和酷狗音樂應用程式。騰訊音樂在2016年收購酷我和酷狗，並從環球、Sony及華納等唱片中取得串流媒體獨家使用權。

至於騰訊的核心業務電子遊戲及微信，則將保持完好無損。知情人士更稱，騰訊有在遊說爭取較為寬大的處罰，「騰訊不在乎支付高額罰金，如果需要，騰訊願意支付更多罰金，只要核心業務不受影響。」

據國家市場監管總局此前的通報，該局依法對阿裡巴巴在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰，責令其停止違法行為並罰款共計182.28億元。

（路透社）