內銀季績遜預期　工行險守5蚊　大行指低吸時機到｜附業績表

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-03 18:18

內銀一哥工行（1398）及建行（0939）近期表現弱勢，股價已連挫第三日，當中工行今日一度跌穿5蚊關口，低位見4.98元創近兩個月低。不過，尾市力守5元收市。

整理逾十間本港上市內銀首季業績，市場原先預期內地經濟在去年下半年逐步復甦，加上首季的低基數效應，內銀股應該能交出亮麗的成績單。不過，結果卻不似預期，四大內銀盈利按年按年增1.5%至2.8%，較市場預期低。到底是什麼原因?展望第二季，行業又能否見底反彈?

工行今日一度跌穿5蚊關口，低位見4.98元創近兩個月低。不過，尾市力守5元收市

綜合12間本港上市內銀首季業績，先看賺錢能力，盈利增長最明顯的是招行（3968），按年盈利增幅達15.2%，亦是唯一一間錄得雙位數增長的內銀。

至於第二高增長則是中信銀行，盈利增幅亦超過8%，至於其他同業的增長則介乎1.5%至6.3%。

內銀股首季業績表現(資料來源：Jefferies及內銀財報)

首季息差清一色收窄 受累去年同期LPR處高位

今年首季內銀盈利升幅不及預期，息差清一色錄得按年收窄。大行普遍認為，主要原因在於息差表現遜色。息差是衡量银行盈利能力的重要指标。

瑞銀指出，息差未能改善，主要與去年內地削減LPR的時機有關，對於大多數銀行來說，去年首季的息差水平較高，因此導致今年息差按年錄明顯收縮，損害銀行利息收入。

大摩認為，雖然首季業績見息差壓力，不過淨利息收入增長維持健康，特別是工行、招行及平安銀行，因為其貸款定價更為市場需求導向

LPR利率是內地貸款利率的參考指標，由人行每月20日定期公布。一般而言，LPR愈高，對內銀息差愈有利，反之LPR愈低，會導致銀行息差收窄，亦即是削弱放貸業務賺錢能力。

翻查資料顯示，LPR自前年8月進行改革以來，一直緩慢向下，至去年3月份，1年期及5年期LPR分別是4.05厘及4.75厘。而今年3月份，1年期及5年期LPR分別跌至3.85厘及4.65厘。

大摩認為，雖然首季業績仍見息差壓力，但是淨利息收入增長維持健康，特別是工行、招行及平安銀行（深圳﹕000001），因為其貸款定價更為市場需求導向，加上客戶質素及融資渠道有改善。

招行息差達2.52厘冠絕同業

招行息差2.52厘 冠絕同業

現時十多間本港上市內銀中，以招行息差達2.52厘冠絕同業（其息差按年收窄4點子；按季擴闊11點子）。主要受惠招行逐步推進零售貸款結構調整，小微、按揭、信用卡、消費貸佔增量貸款的比例分別為24.9%、12%、2.9%、6.2%；由於收益率相對較高的貸款佔比提升，支撐息差水平。

排行第二及第三的分別是郵儲銀行及光大銀行，首季息差分別處2.4厘及2.27厘，按年分別收窄8個點子及5個點子。

反之，首季息差最低的是中行及交行，兩大行的息差都不足2厘水平。中行息差僅1.78厘，按季收窄6個點子；交行息差1.54厘，按季收窄3個點子。

整體不良貸款比率最低的是郵儲銀行，不良貸款比率低於1%。﹙路透社﹚

不良貸款率跌 中行明顯改善

另一個市場關心的不良貸款問題，多間內銀的業績都顯示，不良貸款比率按季下跌，跌幅介乎2個基點至16個基點。當中改善幅度最為明顯的是中行（3988），不良貸款率1.3%，較去年底下降16個基點。

整體不良貸款比率最低的是郵儲銀行（1658），不良貸款比率低於1%，較去年底下降3個基點，至0.86%。

由於首季業績未能為市場帶來驚喜，內銀於業績後迎沽壓，工建農中四大內銀股價上周股價依次下挫6.6%、6%、2.6%及1.6%。即使是業績最好的招行，股價亦隨市下跌，全周跌約1%。

瑞銀指建行是大型銀行首選股，同時提升農行及中行至「買入」評級。

內銀利潤料見底回升 瑞銀估中高單位數增長

展望來季，大行傾向相信最壞時間已過，次季業績有改善，並建議可趁股價調整時趁低吸納。

瑞銀指出，大型銀行首季利潤，相信已是全年最低，預期來季銀行將努力使全年的季度收益趨勢趨於平穩，料大型銀行全年利潤增幅約為中高單位數，與中國的GDP增長相符。瑞銀指建行是該行大型銀行首選股，同時提升農行及中行至「買入」評級。

至於首季增長最強的招行，瑞銀予「買入」評級，目標價73.9元。至於予目標價「最牛」的是高盛，認為招行財富費用收入增長高，目標價87.47元，較現價潛在上升空間為40%。