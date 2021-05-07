馬斯克提醒狗狗幣風險：加密貨幣有前景　但請謹慎投資

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-07 20:44

特斯拉（Tesla）行政總裁Elon Musk周五（7日）在Twitter上轉發一段標題為「馬斯克稱狗狗幣（Dogecoin）可能成為加密貨幣的未來」的視頻，併為視頻配文稱，加密貨幣很有前景，但請謹慎投資。

據《澎湃新聞》報道，視頻顯示，馬斯克被粉絲圍堵索要簽名，有粉絲提問稱狗狗幣可以擴展、不像比特幣（Bitcoin）一樣數量有限，會不會因此帶走傳統硬幣的價值，馬斯克對此表示認同。

馬斯克稱，人們不應該把畢生積蓄投資在加密貨幣上，這是很不明智的行為。加密貨幣未來很有可能成為地球上的主流貨幣，但這也只是推測，主流貨幣也可能有很多個，這種想法也有點投機。不要在加密貨幣上投入太多，我推測加密貨幣中前景最好的會是狗狗幣。

有粉絲問馬斯克如何做到發佈Twitter後，狗狗幣價格就大升， 對此，馬斯克並未正面回應，只稱不要因為加密貨幣承擔太多風險。

馬斯克曾多次在Twitter討論狗狗幣，狗狗幣的價格也隨其討論而走高。4月1日，馬斯克表示，Space X將把一枚狗狗幣帶到月球上，隨後狗狗幣漲幅超14%。

值得一提的是，雖然馬斯克認為狗狗幣可能是加密貨幣的將來，但特斯拉卻堅持投資比特幣。

2021年2月特斯拉宣佈購買15億美元的比特幣。3月24日，馬斯克在Twitter宣佈可以用比特幣購買Tesla旗下車輛。他亦曾表示，美國以外地區也可以使用比特幣支付。Tesla僅使用內部開源軟件直接運營比特幣節點。支付給特斯拉的比特幣將被作為比特幣保留，不會轉換為法定貨幣。

特斯拉首季度財報顯示，公司將比特幣頭寸削減了10%，這使得該季度的盈利小幅增長，增加了1.01億美元。特斯拉財務總監Zachary Kirkhorn在季報後的電話會議上表示將繼續堅持投資比特幣。