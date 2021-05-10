摩根士丹利：今年美股或回調高達20%　但明年有望再創紀錄新高

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-05-10 18:10

摩根士丹利表示，在第一季度靚麗業績之後，備受吹捧的FAANMG股票遭到拋售，這提醒我們，股市往往會在好消息時見頂。

首先在執行方面，越來越多的證據表明，在需求回升之際，供應仍是許多公司面臨的一個問題，這些問題在某些材料和零部件方面尤其嚴重，現在美國也面臨着勞動力短缺的問題。除了大量的調查和公司評論，上周五（7日）非常令人失望的就業報告顯示，可用勞動力可能是經濟重新開放速度的一個限制因素。

此外，儘管這些問題尚未全面影響利潤率，但為了應對這種執行風險，該行下調了小型股和非必需消費品等早周期股的評級，同時提升了必需消費品的評級，並建議提高品質曲線，即關注高質量股。與此同時，該行仍保持對通貨再膨脹的偏好，增持金融類股、材料類股和工業類股。

威爾遜在3月中旬首先強調了這些擔憂，現在更加確信這些擔憂是有道理的。在估值方面，風險也有所上升。但是，由於流動性仍然充足，標普500指數每天都在創新高，似乎很少有人擔心。對許多人來説，疲弱的就業數據只是意味着聯儲局將出台更多寬鬆政策，或者至少不會很快退出寬鬆。

從摩根士丹利的角度來看，股票風險溢價低估了這些成本/供應問題以及其他問題，比如經濟和收益數據以及政策和流動性的峯值變化率、極端的股票供應和投資者槓桿。該行稱，市場並沒有完全忽視這些風險，自2月中旬以來，許多股票和指數都下跌了，有些甚至跌了30至40%，而且還沒有回升。較長期股票受到的衝擊最大，因為後端利率今年高於大多數人的預期。質量較低的股票也表現不佳。

威爾遜稱，在第一季度靚麗業績之後，備受吹捧的FAANMG股票遭到拋售，這提醒我們，股市往往會在好消息時見頂。從現在開始，重要的是要看看哪些公司能在疲軟的就業報告、隨後的收益率下降和美聯儲更大的寬鬆預期中創造新高。該行把賭注押在了谷歌母公司Alphabet上。

威爾遜並稱，需要明確的是，當退出復甦的早期階段，向周期中期過渡時，這種變化速度和執行風險的峯值是正常的。最直觀的方法是看製造業採購經理人指數和支付價格部分。

對於後市走勢，摩根士丹利表示，在過去的周期中，1994年、2004年和2011年是可比年份。該行認為2021年對投資者來説也將是類似的情況——今年的回報平平，其間會有10-20%以上的修正。在這樣的時期，應該更有選擇性的投資。作為投資者，目標是把握好周期中期的過渡，避開跌幅最大的股票，並做好準備抓住下一階段的機會。

威爾遜強調，我們距離衰退的低谷只有一年時間，而新的牛市往往會持續數年。因此，無論今年市場經歷怎樣的調整，我們都可能在明年創造更高的高點。