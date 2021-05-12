foodpanda力谷生活百貨業務　香港區一哥稱為未來業務重心

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-12 19:27

HKTVmall今日宣布推出「HKTV極速送」。不過foodpanda早於去年11月已推出送遞服務pandago，該項服務是由foodpanda現有的送遞員網絡負責，可按商戶要求，送遞食物、文件或其他零售產品給顧客，最快20分鐘送達，服務範圍涵蓋全港主要地區。服務費用是按單收費，視乎運送距離、訂單要求、實際需求狀況及交通狀況等因素調整，通常介乎49元至79元，商戶不需為此服務支付額外佣金。

foodpanda在2019年11月推出自家網購平台pandamart，其後再推出與零售夥伴合作的網上超市平台foodpanda mall，合作夥伴包括：Circle K便利店、馬莎、百佳、一田、無印良品等，搶攻生活百貨市場，賣點是最快15分鐘送貨。foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，目前生活百貨訂單量較去年5月上升7倍，平均單價約100多至200多元，客人一般傾向密集式購物，當中零食和飲品較受歡迎。「無論係外賣、foodpanda mall同埋pandamart，我哋都一樣重視，而生活百貨業務將會係公司未來業務重心。」

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，目前生活百貨訂單量較去年5月上升7倍。（余俊亮攝）

HKTVmall為本港網購市場的巨頭，被問及公司的競爭優勢時，賴偉昕說傳統的本地電商大多是隔日或3至4日後送貨，隨着用戶要求愈來愈高，這個電商模式未必能滿足到市場需要。公司的生活百貨業務賣點是最快15分鐘送到，並且是24小時營運，若客戶為上班族，他們在下班乘車途中便可下單，回到家時就會剛剛好送到貨。他續道香港人工作繁忙，去街市或超級市場購物要花時間排隊，下班時街市已經關門，這些服務便可滿足他們買餸的需要，即使是通宵睇波和煲劇，公司也可以外送零食及啤酒。「我哋有完善生態圈和產品種類，有一定的忠誠用戶，加上最快15分鐘送到，相信響市場上有較大競爭力！」

上月初，foodpanda在元朗開設pandamart超市，客人可在超市外使用平板電腦下單及付錢，之後超市倉務員便會從貨架上執貨，再把相應的貨品給客人，但客人無法入內選購貨品。賴偉昕透露該超市產品類別與全港其餘17間pandamart的配送倉庫大同小異，大約有4,000款產品，只是在店外放多了一部平板電腦，讓客人揀選貨品。他又強調該超市目前仍是實驗性質，其後的發展需要視乎實驗結果。