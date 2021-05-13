美通脹加劇之際　中美重啟貿易談判時機漸成熟

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-13 21:00

美國上月通脹遠超預期，創金融海嘯以來最高，投資者憂慮聯儲有需要提早開始加息，觸發美國股匯債市大幅波動。美股道指上日急挫近700點，10年期國債孳息率急升，重上1.7厘。不過，除了扭轉貨幣政策之外，專家提出美國其實有機會採用「另類」方法，控制進口物價。

美國4月消費者物價指數（CPI）遠超預期，按年上漲4.2%，創2008年9月以來最大升幅，CPI按月上漲0.8%，遠超市場預期為上升0.2%。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，美國當局有可能會考慮，與中國商討將目前雙方互徵的關稅額降低，。（張浩維攝）

農產品價格難回落 美通脹續升機會高

恆生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，美國通脹急升，情況真的令人擔心。他指出，美國4月通脹固然是受到去年同期疫情低基數效應所扭曲，令到數值偏高。

不過「通脹高企不單單是疫情因素」，他提到現時商品價格屢創高位，工業用金屬如銅價及鐵價都創新高；農產品如大豆及小麥價格都創7年至9年新高，由於農產品價格很難大幅回落，預期未來美國通脹仍會繼續走高。

美國面對目前通脹升溫，主流市場的意見都是關注，美聯儲是否有需要提前「縮表」(縮減買債規模)。不過，溫灼培提到，其實還有另外一個「另類」方法，美國當局有可能會考慮，就是與中國商討將目前雙方互徵的關稅額降低，以減低進口物價的通脹壓力。

美國面對通脹升溫，主流市場意見都是關注，美聯儲是否有需要提前「縮表」

中美削減關稅 有利控制進口通脹

公開數據顯示，2018年和2019年，從中國進口的所有商品，有近三分之二在美國加徵關稅的商品之列，大約相當於每年3,700億美元的進口額。不過，美國正在嘗試加強從其他國家購買商品，以降低此比例。據《華爾街日報》對貿易數據監測公司資訊的分析，如今關稅只覆蓋中國對美國出口的一半，相當於每年2,500億美元的進口額

據中國海關數據顯示，今年首4個月美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為1.44萬億元人民幣，增長50.3%，佔12.4%。其中，對美國出口1.05萬億元，增長49.3%；自美國進口3,930.5億元人民幣，增長53.3%。

溫灼培指出，倘若美國能夠與中國透過對話，商討將雙方的關稅進一步削減，甚至是取消，將大大有利美國控制當地通脹壓力。固然，中美貿易談判之間的政治壓力是確確實實存在的，不過成事在人，並非不可能。

上周(5日)美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在公開活動上表示，期望近期與中國正式會談，以評估中美首階段貿易協議。（Reuters）

中美重啟貿易談判 時機逐漸成熟

剛剛上周（5日）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在公開活動上表示，期望近期與中國正式會談，以評估中美首階段貿易協議。

中美兩國於2020年1月份簽署第一階段貿易協議，據協議雙方每半年須舉行部長級會議，以共同檢視協議內容。

不過自拜登政府上任以來，投資者注視展開對話的時機。不過戴琪數度表示尚未規畫與中方代表會談，使得協議的約定延宕至今。

《華爾街日報》消息指，北京正在考慮改派另一位國務院副總理胡春華，代替劉鶴負責與美國進行貿易談判；不過商務部已經否認（Reuters）

另外，有關中美貿易談判的人選，今日亦一度傳出有換將消息，不過最終商務部發言人否認了。

今早《華爾街日報》報道援引知情人士稱，北京正在考慮改派另一位國務院副總理胡春華，代替劉鶴負責與美國進行貿易談判。

不過下午在中國商務部例行發佈會上，發言人高峯表示，相關換人消息並不屬實。

此外，對於美國貿易代表稱期待在近期有機會跟中方貿易官員會面，檢視中美第一階段經貿協議實施情況相關話題。高峯回應稱，中方已注意到相關消息，如有進一步情況，會及時發佈。

綜觀全局，考慮中美兩國的經濟狀況，以及近期兩國官方機構的對話，其實透露出，中美貿易談判重啟的時機，正逐步成熟。