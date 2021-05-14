阿里巴巴壞消息料已盡出　羅尚沛：兩原因解構ATMXJ之中寧願買A！

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-14 20:09

阿里巴巴（9988）因應反壟斷罰款入帳，上市以來首次錄得經營虧損，並錄得虧損54.8億元（人民幣‧下同）。同時，公司暗示新財年利潤將「零增長」。阿里巴巴開市裂口下跌，最後收跌4%，報204.6元。分析認為，阿里巴巴壞消息料已盡出，可伺機會分階段吸納。

阿里巴巴上季（第四財季）收入按年增長64%至1,874億元，高於市場預期，但因在新業務大力投資，剔除該影響及其他若干項目，非公認會計準則淨利潤為262.2億元，按年增長18%，低於市場預期的294億元。阿里雲去年底季度扭虧，上季維持盈利，經調整EBITA（息稅攤銷前利潤）錄得3.08億元。菜鳥物流在2021財年實現正經營現金流。

羅尚沛指，目前阿里估值抵買，作為全球最大電商平台之一，市盈率只得20倍左右，可說是ATMXJ之中寧願買A。（張浩維攝）

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛接受訪問時表示，「目前阿里估值抵買，作為全球最大電商平台之一，市盈率只得20倍左右，甚至可以是ATMXJ（即是阿里巴巴、騰訊、美團、小米和京東）之中，寧願買A（阿里巴巴）。」他指，如果182億元的罰款無後續，受罰風險可先告一段落，建議可於200港元和180港元分兩注吸納，作中線部署，「博現時是低位」，目標價先設定為240港元。

黃德几：阿里有條件「5窮6絕7翻身」

金利豐證券研究部執行董事黃德几接受訪問時表示，阿里巴巴最壞情況經已出現，其罰款屬一次性，如今反映在業績之中亦是預料中事，相信市場未來聚焦內需和雲計算業務，「阿里巴巴有條件『5窮6絕7翻身』，預計大跌空間有限，有貨者可視乎時機吸納，現時科指未能回升，科技股未全面反彈，需要等一等再分段吸納，日後可利用技術訊號作買入指標。」

他坦言，即使阿里有反彈，但一年半載之間也難以重回上市高位。他又指，目前最擔心的反而是美團（3690）。

黃德几認為，阿里巴巴有條件「5窮6絕7翻身」，預計大跌空間有限，有貨者可視乎時機吸納。﹙YouTube截圖﹚

阿里暗示新財年利潤將「零增長」

阿里巴巴首席財務官武衛表示，2022財年預計年度總收入將會超過9,300億元，即按年升29%，同時，公司有指，鑒於市場潛力以及集團已被證實的產出利潤和現金流的實力，計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，這將有助增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

羅尚沛評論阿里此方針對市場來說實在不易消化，因市場未知公司具體斥資多少來投入商家，需要多看幾個月，此乃公司的不確定因素。